‘서민연료’라는데···호르무즈 개방에도 ‘LPG 가격’ 오른다, 공급사도 소비자도 비명

LPG 수입사 누적 손실 ㎏당 400원 수준 7월 공급가 ㎏당 최대 80원 인상 가능성 “아직 큰 폭의 가격 미반영분 남아 있어” 정부 무관세로 대응…“추가 대책 필요”

호르무즈 해협 봉쇄 해제와 정부의 무관세 정책에도 액화석유가스(LPG) 공급 가격은 당분간 인상이 불가피할 전망이다. 국제유가 하락 기조에도 불구하고 국제 LPG 가격이 오름세를 유지하고, 고환율도 가격 상승 요인으로 작용하고 있기 때문이다.

LPG 업계는 중동 사태로 인한 수입 원가 폭등에도 민생 안정이라는 대의로 공급 가격을 눌러왔지만 임계치에 다다랐다고 보고 있다. LPG 가격 인상은 곧 소비자 부담으로 이어진다는 점에서 정부의 추가 대책이 필요하다는 목소리가 나온다.

LPG 업계 관계자는 21일 통화에서 “7월 LPG 공급 가격 인상을 어쩔 수 없이 감행해야 하는 상황”이라고 밝혔다. E1은 이미 6월 LPG 공급 가격을 ㎏당 30원 인상했다. 가정·상업용 프로판은 ㎏당 1433.17원, 산업용 프로판은 1439.77원으로 올랐다. 부탄은 ㎏당 1738.05원이 됐다.

E1은 6월 LPG 공급 가격 인상을 발표하면서 “아직 큰 폭의 가격 미반영분이 남아 있다”고 밝혔다. 정부의 물가 안정 정책에 호응하고 소비자 부담을 완화하기 위해 인상 요인의 극히 일부만 반영했다고 설명했다. 업계에선 LPG 수입사의 누적 손실이 ㎏당 400원 수준까지 커졌다는 이야기가 나온다.

문제는 수입 원가 인상 요인이 계속 늘고 있다는 점이다. 먼저 7월 국내 LPG 가격에 영향을 미치는 6월 국제 LPG 가격은 프로판이 t당 760달러, 부탄이 820달러로 확정됐다. 5월과 비교해 프로판은 10달러, 부탄은 20달러 각각 올랐다. 국내 LPG 가격은 사우디아라비아 국영 석유회사인 아람코가 매달 결정하는 전월 국제 LPG 가격과 연동해 결정된다.

원·달러 고환율까지 더해져 공급 가격 상승 압박은 더 커졌다. 여기에 LPG 업체는 정유사처럼 석유 최고가격제 시행으로 인한 손실 보전 대상도 아니다. 쌓이는 손실이 부담스러운 이유다.

LPG 업계는 7월엔 최소 ㎏ 100원 이상을 인상해야 누적 손실을 그나마 보완할 수 있다는 입장이지만 정부의 물과 관리 방침에 실현 가능성이 작다. 이에 7월 LPG 공급 가격은 ㎏당 최소 50원에서 최대 80원가량 오를 가능성이 제기된다.

‘서민연료’로 불리는 LPG 가격 상승은 민생과 직결되는 사안이다. 프로판은 가정과 식당에서 사용하고, 부탄은 택시와 소형트럭이 주로 소비한다. LPG 가격 상승이 물가 인상으로 이어지는 구조다. 특히 전국택시운송사업조합연합회에 따르면 국내 등록 택시 24만6381대 가운데 90% 이상이 LPG 차량이다. 연료비는 수입의 30% 수준으로 알려졌다.

정부는 대응책 마련에 고심하고 있다. 정부는 먼저 7월부터 LPG를 무관세로 수입하겠다고 밝혔다. 애초 정부는 다음 달부터 LPG와 LPG제조용 원유에 대해 1%의 할당관세를 적용할 계획이었지만 이를 0%로 낮추기로 했다. 이달 말 종료 예정인 LPG 부탄 유류세 탄력세율 적용을 다음 달 말까지 1개월 연장하기로 해, 부탄에 대한 유류세 인하율 25%가 유지된다

기후에너지환경부는 취약 계층을 위한 에너지바우처 사업을 다음 달부터 시작한다. 전기·도시가스·지역난방 요금을 청구서에서 자동 차감받거나 국민행복카드를 통해 등유와 LPG를 직접 구매할 수 있다.

하지만 LPG 업계가 직면한 공급 가격 상승 압박을 풀어주는 추가 대책이 필요하다는 목소리가 나온다. 업계 관계자는 “정부 물가 안정 정책에 최대한 협조해왔다”며 “손실 보전 등의 다양한 논의가 이뤄져야 한다”고 밝혔다.