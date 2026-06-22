‘퇴장 악재’에도 21개 슈팅 퍼부었지만…벨기에, 이란과 아쉬운 0-0 무승부

맹렬한 파상공세에도 끝내 골은 터지지 않았다. 거기에 퇴장 악재까지 겹쳤다. 벨기에가 이란과도 무승부를 거두며 첫 승을 거두는데 실패했다.

벨기에는 22일 미국 캘리포니아주 로스앤젤레스의 LA 스타디움에서 열린 이란과 2026 국제축구연맹(FIFA) 북중미 월드컵 조별리그 G조 2차전에서 0-0으로 비겼다.

이집트와 1차전에서 1-1 무승부를 거둔 벨기에는 이란과 경기에서도 비기며 2무를 기록했다. 뉴질랜드와 첫 경기에서 2-2로 비겼던 이란도 2무로 벨기에와 같은 승점 2점을 기록했다.

경기는 예상대로 초반부터 벨기에가 거칠게 몰아쳤다. 전반 8분 케빈 더브라위너(나폴리)가 페널티박스 왼쪽에서 감아찬 슈팅이 골대를 벗어났고, 전반 9분에는 더브라위너의 슈팅이 수비를 맞은 뒤 막심 더카위퍼르(브라이턴)에게 연결됐으나 더카위퍼르가 시도한 회심의 슈팅이 이란 골키퍼 알리레자 베이란반드(트락토르)의 선방에 막혔다.

웅크리고 있던 이란은 전반 14분 호세인 카나니(페르세폴리스)가 페널티박스 중앙에서 오른발 슈팅을 시도했으나 티보 쿠르투아(레알 마드리드)의 선방에 무위로 돌아갔다. 그러다 전반 25분 결정적인 찬스를 맞이했다. 페널티박스 바깥쪽 중앙에서 이란이 프리킥을 얻었는데, 직접 슈팅이 아닌 벨기에 수비 뒷공간을 파고드는 메흐디 타레미(올림피아코스)에게 절묘하게 패스를 내줬고, 이를 타레미가 골로 연결했다. 하지만 비디오판독(VAR) 결과 간발의 차이로 오프사이드가 선언돼 무위로 돌아갔다.

위기를 넘긴 벨기에는 이후 공격의 고삐를 더욱 당겨 이란을 몰아쳤지만 결정적인 찬스가 좀처럼 나지 않았다. 그러다 전반 42분 더브라위너가 페널티박스 중앙에서 또 다시 오른발 슈팅을 시도했는데, 이번에도 베이란반드에게 막혔다. 베이란반드는 2분 뒤 더카위퍼르가 페널티박스 왼쪽에서 시도한 슈팅 역시 막아내 벨기에를 허탈하게 했다.

이후 추가시간이 8분이나 주어졌음에도 벨기에는 좀처럼 이란의 단단한 수비를 뚫지 못했고, 이란은 끈질기게 벨기에의 공세를 막아내며 전반을 0-0으로 끝냈다.

후반 들어 양팀은 더욱 거세게 충돌했다. 후반 5분 코너킥 상황에서 알렉시 살레마키어스(AC밀란)가 시도한 논스톱 슈팅이 옆그물을 때렸다. 후반 8분에는 이란이 스로인을 페널티박스 안쪽으로 보냈고, 이를 타레미가 강력한 논스톱 슈팅으로 연결했으나 쿠르투아의 선방에 막혔다.

벨기에는 후반 14분 결정적 찬스를 잡았다. 페널티박스 왼쪽에서 공을 잡은 더브라위너가 문전으로 패스했고, 이란 수비를 맞고 굴절된 공이 더카위퍼르에게 연결됐다. 그리고 더카위퍼르가 곧바로 슈팅으로 연결했는데, 이를 베이란반드가 팔을 쭉 뻗어 간신히 막아냈다.

계속되는 맹공에도 좀처럼 골문을 열지 못하던 벨기에는 후반 21분 큰 악재를 맞이했다. 네이선 은고이(릴)가 골키퍼에게 백패스를 한다는 것이 너무 짧은 패스가 됐고, 이를 잡으려 달려들던 타레미를 넘어뜨려 퇴장을 당했다.

벨기에는 수적 열세에 몰렸음에도 계속해서 공격을 퍼부었지만, 계속해서 뜻을 이루지 못했다. 후반 41분 더카위퍼르가 페널티박스 왼쪽에서 시도한 슈팅을 베이란반드가 역동작에 걸린 상황에서도 몸을 날려 간신히 막아냈다. 이후 후반 추가시간까지 벨기에는 계속해서 이란을 몰아붙였지만, 끝내 골을 넣지 못하며 0-0으로 경기를 마무리했다.

벨기에는 이날 21개의 슈팅을 쏟아부어 7개의 그친 이란을 크게 앞섰다. 유효슈팅도 7개로 이란의 3개보다 많았다. 하지만 베이란반드의 결정적인 선방에 결정적 찬스들이 계속 무위로 돌아갔고, 결국 또 다시 승점 3점을 얻는데 실패했다.