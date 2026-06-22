스타벅스, 오늘 오후 3시 조기 영업종료···전국 매장서 역사·윤리 교육

스타벅스코리아는 22일 오후 3시에 전국 2160여개 매장의 영업을 일제히 조기 종료한다. 지난달 불거진 마케팅 논란에 대한 책임을 지고, 임직원들의 역사의식과 사회적 감수성을 높이기 위한 전사 교육을 실시하기 위해서다.

스타벅스코리아가 영업을 조기 종료한 것은 1999년 국내 1호점인 이대점 개점 이후 처음이다. 전국 매장은 지난 16일부터 관련 안내문을 게시하고 “영업시간 단축으로 이용에 불편을 드려 죄송하다”며 “더 나은 고객 경험을 제공할 수 있도록 노력하겠다”고 밝혔다.

조기 종료 이후 전국 매장의 파트너(직원)들은 본사에서 지급한 모니터로 교육 영상을 시청한다. 휴가 중인 직원들은 추후 온라인으로 영상을 시청해 교육을 이수해야 한다.

영상은 오제연 성균관대 사학과 교수와 구정우 같은 대학 사회학과 교수가 지난 17일 스타벅스코리아 본사 직원 및 이마트 부문 계열사 임원들을 대상으로 강의한 녹화본이다. 오 교수는 ‘기업이 가져야 할 올바른 역사 인식’, 구 교수는 ‘사회적 감수성과 윤리 기준’을 각각 주제로 삼았다.

스타벅스코리아의 모기업인 신세계그룹 정용진 회장도 24일 사장단 회의에 앞서 계열사 대표들과 함께 같은 교육 영상을 시청할 예정이다.

스타벅스코리아는 마케팅 의사결정 체계도 전면 개편할 계획이다. 향후 모든 마케팅 기획 단계에서 사회적 민감도 체크리스트 적용을 의무화하고, 다중 검증 시스템을 신설해 위험 예방 체계를 재구축할 방침이다.

앞서 스타벅스코리아는 지난달 텀블러 프로모션 이벤트에서 ‘탱크 데이’, ‘책상에 탁!’이라는 문구를 사용해 1980년 5·18 민주화운동과 1987년 박종철 열사 고문치사 사건을 희화화했다는 논란에 휩싸였다.