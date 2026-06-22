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김민석 국무총리가 하계 세계경제포럼 연례회의에 참석하기 위해 22일 중국을 방문한다.

김 총리는 중국 방문 기간 동안 다포스포럼 특별연설, 중국 고위급 인사 회담 등을 수행할 예정이다.

김 총리는 다보스포럼 특별연설에서 한국 정부의 경제 비전을 소개하고 중국 등 글로벌 차원 협력 방안을 제시할 전망이다.

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김민석, 오늘 하계 다보스포럼 연설 위해 중국으로

입력 2026.06.22 07:20

  • 박순봉 기자

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김민석 국무총리가 하계 세계경제포럼(WEF) 연례회의(하계 다보스포럼)에 참석하기 위해 22일 중국을 방문한다. 김 총리 총리에 취임한 이후 중국에 방문하는 것은 이번이 처음이다.

김민석 국무총리가 지난 15일 서울 종로구 국무총리 공관에서 국토대전환 관련 광역단체장 당선자 간담회를 열고 발언하고 있다. 김정근 선임기자

김민석 국무총리가 지난 15일 서울 종로구 국무총리 공관에서 국토대전환 관련 광역단체장 당선자 간담회를 열고 발언하고 있다. 김정근 선임기자

김 총리는 이날부터 2박3일 일정으로 중국 베이징과 랴오닝성 다롄을 방문한다. 김 총리는 중국 방문 기간 동안 다포스포럼 특별연설, 중국 고위급 인사 회담 등을 수행할 예정이다.

김 총리는 다보스포럼 특별연설에서 한국 정부의 경제 비전을 소개하고 중국 등 글로벌 차원 협력 방안을 제시할 전망이다.

김 총리가 취임 이후 처음 중국을 방문하는 상황이라 중국 고위급 인사와 회동할지도 주목된다.

김 총리는 이외에 경제·보훈 관련 일정도 소화한다.

하계 다보스포럼에 한국 총리가 참석하는 건 2016년 황교안 당시 총리 이후 10년 만이다. 총리실은 “총리의 이번 방중은 국제사회에 우리 정부의 혁신경제 비전을 소개하고 국제 협력을 강화하는 계기를 제공함과 동시에 최근 한중 간 고위급 교류의 흐름을 이어감으로써 호혜적 협력을 가속할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

이번 중국 방문은 김 총리의 임기 중 마지막 해외 방문 일정이 될 것으로 보인다. 김 총리가 사의를 표명했고, 한성숙 총리 후보자에 대한 인사청문 절차가 진행 중이다. 김 총리는 더불어민주당 전당대회에 출마해 당권에 도전할 예정이다.

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