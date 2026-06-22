김민석, 오늘 하계 다보스포럼 연설 위해 중국으로

김민석 국무총리가 하계 세계경제포럼(WEF) 연례회의(하계 다보스포럼)에 참석하기 위해 22일 중국을 방문한다. 김 총리 총리에 취임한 이후 중국에 방문하는 것은 이번이 처음이다.

김 총리는 이날부터 2박3일 일정으로 중국 베이징과 랴오닝성 다롄을 방문한다. 김 총리는 중국 방문 기간 동안 다포스포럼 특별연설, 중국 고위급 인사 회담 등을 수행할 예정이다.

김 총리는 다보스포럼 특별연설에서 한국 정부의 경제 비전을 소개하고 중국 등 글로벌 차원 협력 방안을 제시할 전망이다.

김 총리가 취임 이후 처음 중국을 방문하는 상황이라 중국 고위급 인사와 회동할지도 주목된다.

김 총리는 이외에 경제·보훈 관련 일정도 소화한다.

하계 다보스포럼에 한국 총리가 참석하는 건 2016년 황교안 당시 총리 이후 10년 만이다. 총리실은 “총리의 이번 방중은 국제사회에 우리 정부의 혁신경제 비전을 소개하고 국제 협력을 강화하는 계기를 제공함과 동시에 최근 한중 간 고위급 교류의 흐름을 이어감으로써 호혜적 협력을 가속할 것으로 기대된다”고 밝혔다.

이번 중국 방문은 김 총리의 임기 중 마지막 해외 방문 일정이 될 것으로 보인다. 김 총리가 사의를 표명했고, 한성숙 총리 후보자에 대한 인사청문 절차가 진행 중이다. 김 총리는 더불어민주당 전당대회에 출마해 당권에 도전할 예정이다.