“우산 챙기세요”…전국 곳곳 소나기와 비 소식

월요일인 22일은 전국이 대체로 흐린 가운데 전국 곳곳에 소나기와 비 소식이 있겠다.

기상청에 따르면 이날 오전부터 저녁 사이에는 수도권과 강원 내륙·산지, 충청권, 경북권 서부 내륙에 소나기가 내리는 곳이 있겠다. 전라권과 경남권, 제주도에는 밤까지 비가 내리겠으며, 제주도는 내일 새벽까지 강수가 계속될 것으로 보인다.

예상 강수량은 서울·인천·경기 5~40㎜, 강원 내륙·산지와 대전·세종·충남·충북, 대구·경북 서부 내륙이 5~30㎜다. 광주·전남·전북과 부산·울산·경남 10~40㎜, 제주도 20~80㎜이다.

소나기가 내리는 지역은 돌풍과 함께 천둥·번개가 치는 곳이 있겠다. 경기 북부와 강원 중·북부 내륙 산지를 중심으로 싸락우박이 내리는 곳이 있겠으니 안전사고에 유의해야겠다.

낮 기온은 21∼28도로 예보됐다.

이날 오전 전국 주요 지역의 기온은 서울 21.5도, 인천 22.1도, 수원 20.6도, 춘천 18.5도, 강릉 17.5도, 청주 21.5도, 대전 20.6도, 전주 20.5도, 광주 22.0도, 제주 22.1도, 대구 19.9도, 부산 19.5도, 울산 18.7도, 창원 19.5도 등이다.

미세먼지 농도는 전국이 ‘좋음’ 수준을 보이겠다.