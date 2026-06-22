월급 500만원 이상 역대 최다···제조업 24% vs 보건복지업 5%

월평균 임금이 500만원을 넘는 임금근로자의 규모와 비중이 관련 통계 작성 이래 가장 많았다. 물가와 임금상승 영향으로 월급 500만원 이상 근로자의 비중은 계속 커지는 추세다. 고용 양대 산맥인 제조업에서는 4명 중 1명꼴이지만 보건·사회복지업에선 5%대에 그치는 등 격차가 크다.

월평균 임금 500만원 이상 임금근로자 규모와 비중이 관련 통계 작성 이래 최대를 기록했다. 물가·임금 상승의 영향으로 고임금 근로자 비중은 꾸준히 늘고 있지만, 산업별 격차는 뚜렷한 것으로 나타났다.

22일 국가데이터처 국가통계포털(KOSIS)과 지역별 고용조사를 보면 지난해 하반기(10월) 임금근로자 2248만8000명 가운데 최근 3개월 월평균 임금(상여금 포함·세전)이 500만원 이상인 근로자는 371만3000명으로 집계됐다.

전체 임금근로자에서 차지하는 비중은 16.5%였다. 500만원 이상 임금근로자 규모와 비중 모두 2013년 관련 통계 작성 이후 최대치를 나타냈다. 1년 전과 비교하면 500만원 이상 임금근로자는 29만6000명 늘었고, 비중은 1.1%포인트 커졌다.

산업별로는 격차가 크다. 임금근로자 규모가 가장 큰 제조업(394만6000명)에서는 94만8000명(24.0%)이 월 500만원 이상을 받았다. 1년 전보다 2.3%포인트 높아진 역대 최고치다. 300만~400만원 미만이 28.0%, 400만~500만원 미만이 16.2%로, 300만원 이상 근로자가 제조업 전체의 68.2%를 차지했다.

반면 보건·사회복지업에서는 500만원 이상 근로자 비중이 5.4%에 불과했다. 100만원 미만이 29.2%, 100만~200만원 미만 12.8%, 200만~300만원 미만 33.4%로, 300만원 미만 근로자가 전체의 75%를 넘었다. 300만~400만원 미만은 14.3%, 400만~500만원 미만은 4.9%였다.

제조업과 함께 전체 취업자의 양대 축을 이루는 업종이지만 임금 분포는 크게 엇갈린다. 고령화·돌봄 수요 확대로 일자리는 빠르게 늘고 있지만 임금 등 고용 여건은 여전히 열악하다는 평가다.

500만원 이상 비중은 금융·보험업(38.0%), 전문·과학 및 기술서비스업(35.8%), 정보통신업(34.8%) 순으로 높았고, 숙박·음식점업(1.4%)이 전 산업 최저였다. 반도체 업황 개선과 성과급 확대가 이어지면서 산업 간, 제조업 내 임금 격차는 더 벌어질 전망이다. 임금 상승이 물가를 자극할 수 있다는 우려도 나온다.