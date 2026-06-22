‘내란 가담 혐의’ 박성재 전 장관 오늘 1심 선고

12·3 불법계엄에 가담한 혐의를 받는 박성재 전 법무부 장관에 대한 1심 선고가 22일 내려진다.

서울중앙지법 형사합의33부(부장판사 이진관)는 이날 오후 2시 박 전 장관의 내란 중요임무 종사 및 직권남용 등 혐의에 대한 1심 선고 공판을 진행한다.

박 전 장관은 2024년 12월3일 비상계엄이 선포되자 법무부 간부 회의를 소집해 합동수사본부 검사 파견 검토를 지시하고, 교정시설 수용 여력을 점검하는 등 내란에 가담한 혐의를 받는다. 계엄 해제 직후 법무부 검찰과에 계엄을 정당화하는 논리가 담긴 ‘권한 남용 문건’을 작성하게 한 혐의도 있다.

또 지난해 5월 김건희 여사로부터 명품 가방 수수 사건 전담 수사팀이 구성된 경위를 파악해달라는 취지의 연락을 받은 후 하급자에게 부적절한 지시를 내린 혐의도 받고 있다.

앞서 조은석 내란특별검사팀은 지난 4월 “윤석열의 비상계엄을 수단으로 한 범죄가 성공할 수 있도록 적극적으로 부화뇌동하면서 내란을 정당화하고 절차적으로 뒷받침하는 데 앞장섰다”며 박 전 장관에게 징역 20년을 구형했다.

박 전 장관 측은 비상계엄이 선포된 상황에서 법무부 장관이 해야 할 정상적 업무를 했을 뿐이라는 취지로 무죄를 주장했다.