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한전, 3분기 전기요금 현행 유지···연료비 조정단가 ㎾h당 5원 유지

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본문 요약

다음 달부터 적용되는 3분기 전기요금이 현재 수준에서 동결된다.

연료비 조정요금을 현재 수준으로 동결하고, 이 밖의 기본요금과 전력량 요금, 기후환경요금 등도 따로 손대지 않기로 하면서 3분기 전기요금은 동결된다.

한전은 "3분기 연료비 조정단가는 한전의 재무 상황과 연료비 조정요금 미조정액이 상당한 점 등을 고려해 2분기와 동일하게 ㎾h당 +5원을 계속 적용하도록 정부로부터 통보받았다"고 밝혔다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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한전, 3분기 전기요금 현행 유지···연료비 조정단가 ㎾h당 5원 유지

입력 2026.06.22 08:17

수정 2026.06.22 08:30

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  • 박상영 기자

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한국전력공사 본사. 한전 제공

한국전력공사 본사. 한전 제공

다음 달부터 적용되는 3분기(7~9월) 전기요금이 현재 수준에서 동결된다.

한국전력은 3분기 연료비 조정단가를 현재와 같은 ㎾h(킬로와트시)당 5원으로 유지한다고 22일 밝혔다.

전기요금은 기본요금·전력량 요금·기후환경요금·연료비 조정요금으로 구성된다. 이 중 단기적인 에너지 가격 변동을 반영하는 것이 연료비 조정요금이다. 연료비 조정단가는 최근 3개월간 유연탄·액화천연가스(LNG) 등 연료비 변동을 종합해 ㎾h당 ±5원 범위에서 결정된다. 현재는 최대치인 ‘+5원’이 적용되고 있다.

연료비 조정요금을 현재 수준으로 동결하고, 이 밖의 기본요금과 전력량 요금, 기후환경요금 등도 따로 손대지 않기로 하면서 3분기 전기요금은 동결된다.

한전은 “3분기 연료비 조정단가는 한전의 재무 상황과 연료비 조정요금 미조정액이 상당한 점 등을 고려해 2분기와 동일하게 ㎾h당 +5원을 계속 적용하도록 정부로부터 통보받았다”고 밝혔다. 이어 “한전의 경영 정상화를 위한 자구노력도 철저히 이행하라는 통보도 받았다”고 했다.

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