미 시카고서 주말 사이 총기 사건 20여건 발생···7명 사망

미국 노예해방 기념일이 낀 주말 사이 시카고 전역에서 총격 사건이 연이어 발생했다.

시카고 경찰은 금요일이자 노예해방기념일인 19일 오후 5시 이후부터 주말 사이 도시 전역에서 총기 사건 20여 건이 발생해 7명이 사망하고 최소 38명이 다쳤다고 발표했다고 AP통신과 폭스뉴스 등 외신이 21일(현지시간) 보도했다.

총격 사망자들은 18∼50세 등 다양한 연령대였으며, 총격당한 시기도 19∼21일로 나뉘어 있었다.

총격범들은 차에 탄 채 거리의 군중을 향해 총격을 가하거나, 달리는 차량이나 특정 개인을 목표로 사격했다.

그러나 이와 같은 총격의 경위나 구체적인 동기는 아직 드러나지 않았다.

특히 이번 총격은 버락 오바마 전 대통령 부부가 시카고 남부에 건립 중인 오바마 센터에서 첫 방문객을 맞이한 날이자 노예해방 축제 분위기 속에 발생했다.

브랜던 존슨 시카고 시장은 엑스에 “노예해방 기념일을 맞아 축하와 성찰의 밤이 돼야 했던 시간이 끔찍한 폭력 행위로 산산조각이 났다”며 “우리 도시에는 폭력이 설 자리가 없으며 이번 사건에 책임이 있는 이들은 반드시 그 대가를 치르게 될 것”이라고 밝혔다.

반면 치안을 이유로 시카고에 주방위군을 배치하려 했던 도널드 트럼프 대통령은 군대 투입을 재차 촉구했다. 트럼프 대통령은 트루스소셜에 “(J. B.) 프리츠커 일리노이 주지사는 왜 나에게 도움을 요청하지 않나”라며 “내가 시카고를 한 달 만에, 1년 만에 가장 안전한 도시 중 하나로 만들 수 있다”고 말했다.

트럼프 대통령은 앞서 뉴올리언스와 워싱턴, 멤피스 등 민주당이 주도하는 도시에 범죄 소탕을 명분으로 주 방위군을 투입한 바 있다.

다만 시카고에서 총기 사건은 지난해 상반기보다는 소폭 증가했으나, 최근 몇 년간의 범죄율은 전반적으로 감소 추세에 있다고 AP통신은 시카고 경찰 자료를 인용해 전했다