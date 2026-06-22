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본문 요약

22일 발표된 리얼미터 여론조사 결과 이재명 대통령의 지지율이 46.7%를 기록했다.

같은 기관 조사에서 국정 수행 지지율이 5주 연속 하락하며 취임 후 처음으로 부정 평가가 긍정 평가보다 높았다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 15일부터 19일까지 전국 성인 2517명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령 국정 수행 긍정 평가는 지난주 대비 4.8%포인트 하락한 46.7%로 집계됐다.

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이 대통령 지지율 46.7%·부정평가 49.7%…취임 후 첫 역전

입력 2026.06.22 08:33

수정 2026.06.22 09:02

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  • 박순봉 기자

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리얼미터가 조사한 이재명 대통령 국정수행 평가 추이 리얼미터 제공

리얼미터가 조사한 이재명 대통령 국정수행 평가 추이 리얼미터 제공

22일 발표된 리얼미터 여론조사 결과 이재명 대통령의 지지율이 46.7%를 기록했다. 같은 기관 조사에서 국정 수행 지지율이 5주 연속 하락하며 취임 후 처음으로 부정 평가가 긍정 평가보다 높았다.

리얼미터가 에너지경제신문 의뢰로 지난 15일부터 19일까지 전국 성인 2517명을 대상으로 조사한 결과, 이 대통령 국정 수행 긍정 평가는 지난주 대비 4.8%포인트 하락한 46.7%로 집계됐다. 반면 부정 평가는 49.7%(매우 잘못함 37.8%·잘못하는 편 11.9%)로 전주 대비 5.5%포인트 상승했다. 오차범위 내지만 취임 후 처음으로 부정 평가가 긍정 평가를 넘어섰다. ‘잘 모르겠다’는 응답은 3.6%였다.

리얼미터는 “선거 관리 부실 사태로 촉발된 책임론 확산과 여당 내 당권 갈등이 정국 전반의 부정적 요인으로 작용했다”며 “유럽 순방 성과와 코스피 9000선 돌파 등 일부 긍정 요인에도 불구하고, 자산시장 양극화 우려가 부각되며 중도층과 수도권을 중심으로 지지 이탈이 나타나 하락세가 이어진 것으로 보인다”고 밝혔다.

지역별로는 대구·경북에서 9.9%포인트 하락해 가장 크게 감소했다. 이어 인천·경기 7.6%포인트, 서울 7.4%포인트 순으로 지지율이 떨어졌다. 연령별로는 50대에서 9.1%로 낮아져 가장 크게 하락했다. 20대는 6.2%포인트, 40대는 5.5%포인트 각각 하락했다.

정당 지지도 조사에서는 더불어민주당과 국민의힘 간 격차도 크게 줄었다. 지난 18일부터 19일까지 전국 성인 1001명을 대상으로 실시한 조사에서 민주당은 40.1%, 국민의힘은 42.3%를 기록했다. 양당 간 격차는 2.2%포인트로 좁혀졌다. 국민의힘은 전주 대비 2%포인트 하락하며 4주 만에 내림세로 돌아섰고, 민주당은 2.1%포인트 상승했다. 이어 개혁신당 3.4%, 조국혁신당 2.9%, 진보당 1.7% 순이었다. 무당층은 7.7%로 조사됐다.

리얼미터는 국민의힘 지지율 상승세가 꺾이고 하락한 것을 두고 “선관위 부실 사태를 둘러싼 전면 재선거·사전투표 폐지 등 논쟁 대응 과정에서 부담이 확대됐고, 지도부 사퇴 공방 등 당내 갈등이 겹치면서 보수층 결집력이 약화됐다”며 “2030 청년층 이탈도 이어졌다”고 밝혔다. 민주당에 대해선 “선거 부실 관리와 관련한 여야 국정조사 합의 등 수습 국면이 형성된 가운데, 계파 갈등 속에서도 정부 성공을 내세운 당내 단합 기조가 부각되며 지지층 결집으로 이어졌다”고 밝혔다.

이번 조사는 무선(100%) 무작위 추출 임의번호를 활용한 자동응답(ARS) 방식으로 진행됐다. 대통령 국정수행 평가의 응답률은 4.2%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±2%포인트이며, 정당 지지도의 응답률은 3.3%, 표본오차는 95% 신뢰수준에서 ±3.1%포인트다. 자세한 내용은 중앙선거여론조사심의위원회 홈페이지에서 확인할 수 있다.

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