창녕서 1t 트럭 반대편 전신주 충돌…운전자 사망

지난 21일 오후 6시 16분쯤 경남 창녕군 남지읍 한 2차선 도로를 달리던 1t 트럭이 중앙선을 넘어 반대편 전신주를 들이받았다.

이 사고로 70대 트럭 운전자 A씨가 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.

당시 길을 지나던 행인이 사고 현장을 목격하고 119에 신고했다.

경찰은 정확한 사고 경위를 조사할 계획이다.