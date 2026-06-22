창녕서 1t 트럭 반대편 전신주 충돌…운전자 사망

지난 21일 오후 6시 16분쯤 경남 창녕군 남지읍 한 2차선 도로를 달리던 1t 트럭이 중앙선을 넘어 반대편 전신주를 들이받았다.
이 사고로 70대 트럭 운전자 A씨가 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.
당시 길을 지나던 행인이 사고 현장을 목격하고 119에 신고했다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사할 계획이다.
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입력 2026.06.22 09:15
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지난 21일 오후 6시 16분쯤 경남 창녕군 남지읍 한 2차선 도로를 달리던 1t 트럭이 중앙선을 넘어 반대편 전신주를 들이받았다.
이 사고로 70대 트럭 운전자 A씨가 병원으로 옮겨졌으나 숨졌다.
당시 길을 지나던 행인이 사고 현장을 목격하고 119에 신고했다.
경찰은 정확한 사고 경위를 조사할 계획이다.
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