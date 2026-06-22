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콜롬비아 대선에서 ‘트럼프 지지’ 우파 후보 승리···‘1% 격차’에 검표 결과 이의 제기도

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본문 요약

21일 치러진 콜롬비아 대선 결선투표에서 아벨라르도 데라 에스프리에야 '조국의 수호자들' 후보가 차기 대통령으로 당선될 가능성이 커졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령이 콜롬비아 대선 결선에 진출한 강경우파 성향의 아벨라르도 데라 에스프리에야 조국수호당 후보를 공개 지지했다.

트럼프 대통령은 2일 트루스소셜에 글을 올려 "데라 에스프리에야 후보의 대선 1차 투표 승리를 진심으로 축하한다"고 밝혔다.

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콜롬비아 대선에서 ‘트럼프 지지’ 우파 후보 승리···‘1% 격차’에 검표 결과 이의 제기도

입력 2026.06.22 09:43

  • 배시은 기자

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아벨라르도 데 라 에스프리에야 콜롬비아 대선 후보가 21일(현지시간) 콜롬비아 바랑키야에서 결선 투표를 위해 투표소에 도착하고 있다. EPA연합뉴스

아벨라르도 데 라 에스프리에야 콜롬비아 대선 후보가 21일(현지시간) 콜롬비아 바랑키야에서 결선 투표를 위해 투표소에 도착하고 있다. EPA연합뉴스

21일(현지시간) 치러진 콜롬비아 대선 결선투표에서 아벨라르도 데라 에스프리에야 ‘조국의 수호자들’ 후보가 차기 대통령으로 당선될 가능성이 커졌다.

콜롬비아 선거관리위원회 홈페이지의 신속개표 결과에 따르면 개표가 99.9% 진행된 상황에서 에스프리에야 후보는 49.65%의 득표율로 48.70%를 획득한 이반 세페다 카스트로 ‘역사적 동맹’ 후보를 제치고 대통령 당선인으로 확정됐다고 콜롬비아 유력 일간 엘티엠포와 AFP 통신이 전했다.

그러나 두 후보의 표 차는 약 25만표 수준이어서 아직 최종 결정된 건 아니라고 또 다른 유력지 엘에스펙타도르는 보도했다. 최종 결과는 공식 집계를 통해서 결정될 전망이다. 다만 1차 투표 당시에는 신속 개표 결과와 공식 검표 간에 차이는 거의 없었다.

구스타보 페트로 대통령은 앞서 자신의 SNS를 통해 부정선거 의혹 사례라고 주장하는 영상들을 게시했으며, 이후 격차가 너무 근소한 만큼 최종 확인과 검표 결과를 기다려야 한다고 덧붙였다. 세페다 후보 측도 이날 긴급 성명을 통해 “전국 3만3000개 투표함 전체의 개표 결과에 대해 이의를 제기할 것”이라며 “최종 공식 검표가 완전히 끝날 때까지 선거 결과를 인정하지 않겠다”고 밝혔다.

에스프리에야 후보의 당선이 최종 확정된다면 콜롬비아에서는 4년 만에 다시 우파 정권이 들어서게 된다. 아울러 최근 칠레, 코스타리카, 볼리비아 등에 이어 중남미 대륙에 불고 있는 이른바 ‘블루 타이드’(우파 집권 물결)의 흐름도 한층 더 거세질 것으로 보인다.

도널드 트럼프 미국 대통령은 지난 2일 트루스소셜을 통해 에스프리에야 후보의 당선을 축하하며 그를 공개적으로 지지한 바 있다. 트럼프 대통령은 “이번 선거 결과는 콜롬비아의 미래와 미국과의 관계에 매우 중요하다”며 “데라 에스프리에야 후보에게 전폭적인 지지를 보내게 돼 영광”이라고 밝혔다.

변호사 출신의 정치 신인인 에스프리에야 후보는 선거 기간 범죄 척결에 대해 강경 노선을 내세워 왔다. 그는 무장 범죄조직과의 협상 중단 및 근거지 폭격, 아마존 정글에 초대형 교도소 10개 건설 등을 공언해 왔다.

차기 대통령은 오는 8월7일 취임할 예정이다.

트럼프, 콜롬비아 대선 ‘친트럼프’ 후보 공개 지지···“나처럼 국민 사랑해”

도널드 트럼프 미국 대통령이 콜롬비아 대선 결선에 진출한 강경우파 성향의 아벨라르도 데라 에스프리에야 조국수호당 후보를 공개 지지했다. 트럼프 대통령은 2일(현지시간) 트루스소셜에 글을 올려 “데라 에스프리에야 후보의 대선 1차 투표 승리를 진심으로 축하한다”고 밝혔다. 그는 데라 에스프리에야 후보에 대해 “똑똑하고 강인하며 끈기 있는 지도자”라며 “...

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‘콜롬비아의 트럼프’ 대선 결선행…중남미 우파 집권 이어가나

지난달 31일(현지시간) 콜롬비아 대선 1차 투표에서 친트럼프·강경우파 성향의 아벨라르도 데라 에스프리에야 조국수호당 후보(47·사진)가 1위로 결선에 진출했다. 콜롬비아도 중남미 우경화 흐름인 ‘블루 타이드’에 합류할지 주목된다. 콜롬비아 국립민사등록국이 발표한 대선 1차 투표 예비 결과에 따르면 데라 에스프리에야 후보가 43.74%를 얻어 1위에 ...

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