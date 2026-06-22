창간 80주년 경향신문

인천 여행정보 한눈에···AI여행비서 ‘이지꾸’ 서비스 개시

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

인천 여행하려면 AI여행비서 '이지꾸'를 이용하세요.

인천e지는 전국 최대 규모의 스마트관광앱으로 누적 다운로드 33만 6000건, 회원 수 12만 6000명으로, 인천여행의 필수 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

인천시 관계자는 "앞으로도 내·외국인 관광객, 누구나 쉽고 편리하게 인천 여행을 즐길 수 있도록'인천e지'를 발전시켜 나가겠다"고 말했다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

인천 여행정보 한눈에···AI여행비서 ‘이지꾸’ 서비스 개시

입력 2026.06.22 09:44

수정 2026.06.22 11:29

펼치기/접기
  • 박준철 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가
인천 여행 AI 여행비서 ‘이지꾸’ 서비스 개시. 인천시 제공

인천 여행 AI 여행비서 ‘이지꾸’ 서비스 개시. 인천시 제공

“인천을 여행하려면 인공지능(AI) 여행비서 ‘이지꾸’를 이용하세요.”

인천시는 스마트관광앱 ‘인천e지’의 생성형 AI 여행비서 ‘이지꾸’ 서비스를 22일부터 개시한다고 밝혔다.

생성형 AI를 탑재한 이지꾸는 지난 1월 시범운영을 통해 수집된 970건의 이용자 의견을 반영해 응답속도와 지도 시각화, 다국어 지원 등 핵심기능을 개선했다.

여러 관광지를 묶어 빠르게 안내받을 수 있고 위치와 동선을 한눈에 확인할 수 있다. 또한 외국인 관광객을 위해 영·중·일 다국어 지원도 가능하다.

이지꾸는 인천관광 데이터베이스(DB)를 구글 제미나이(Gemini)에 결합해 관광객의 질문 의도와 맥락을 이해하고 검색 없이 최적의 관광정보를 제공한다.

예를 들어 ‘이번 달 인천 축제·행사, 비 오는 날 관광지, 주말에 아이와 갈 만한 곳’ 등을 질문하면 위치·날씨·시간대를 고려한 코스 추천은 물론, 스탬프투어와 할인쿠폰, 축제·행사, 주차정보 등 다양한 관광정보를 통합 안내해 준다.

인천e지는 전국 최대 규모의 스마트관광앱으로 누적 다운로드 33만6000건, 회원 수 12만6000명으로, 인천여행의 필수 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

인천시 관계자는 “앞으로도 내·외국인 관광객, 누구나 쉽고 편리하게 인천 여행을 즐길 수 있도록‘인천e지’를 발전시켜 나가겠다”고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글