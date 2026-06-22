인천 여행정보 한눈에···AI여행비서 ‘이지꾸’ 서비스 개시

“인천을 여행하려면 인공지능(AI) 여행비서 ‘이지꾸’를 이용하세요.”

인천시는 스마트관광앱 ‘인천e지’의 생성형 AI 여행비서 ‘이지꾸’ 서비스를 22일부터 개시한다고 밝혔다.

생성형 AI를 탑재한 이지꾸는 지난 1월 시범운영을 통해 수집된 970건의 이용자 의견을 반영해 응답속도와 지도 시각화, 다국어 지원 등 핵심기능을 개선했다.

여러 관광지를 묶어 빠르게 안내받을 수 있고 위치와 동선을 한눈에 확인할 수 있다. 또한 외국인 관광객을 위해 영·중·일 다국어 지원도 가능하다.

이지꾸는 인천관광 데이터베이스(DB)를 구글 제미나이(Gemini)에 결합해 관광객의 질문 의도와 맥락을 이해하고 검색 없이 최적의 관광정보를 제공한다.

예를 들어 ‘이번 달 인천 축제·행사, 비 오는 날 관광지, 주말에 아이와 갈 만한 곳’ 등을 질문하면 위치·날씨·시간대를 고려한 코스 추천은 물론, 스탬프투어와 할인쿠폰, 축제·행사, 주차정보 등 다양한 관광정보를 통합 안내해 준다.

인천e지는 전국 최대 규모의 스마트관광앱으로 누적 다운로드 33만6000건, 회원 수 12만6000명으로, 인천여행의 필수 플랫폼으로 자리매김하고 있다.

인천시 관계자는 “앞으로도 내·외국인 관광객, 누구나 쉽고 편리하게 인천 여행을 즐길 수 있도록‘인천e지’를 발전시켜 나가겠다”고 말했다.