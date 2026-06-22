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[단독]인권위 간부들의 잇단 ‘보직 반납’···“안창호 임기 채우는 건 사적 욕망일 뿐”

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본문 요약

국가인권위원회 간부가 22일 안창호 인권위원장의 조직 운영에 항의하는 차원에서 보직 반납을 선언했다.

인권위 간부가 안 위원장을 겨냥해 보직을 내려놓겠다고 밝힌 건 이번이 세번째이다.

경향신문 취재 결과, 권혁장 인권위 기획재정담당관은 이날 오전 내부망에 글을 올려 "이 자리를 지키며 위원회의 추락과 직원에게 전가될 피해를 최대한 막아보고자 했으나 이제는 불가능하다고 판단된다"며 "7월 인사에서 과장 보직을 내려놓겠다"고 밝혔다.

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[단독]인권위 간부들의 잇단 ‘보직 반납’···“안창호 임기 채우는 건 사적 욕망일 뿐”

입력 2026.06.22 09:49

수정 2026.06.22 10:55

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  • 박채연 기자

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안창호 국가인권위원장이 지난해 12월 서울 중구 안중근의사기념관에서 진행된 인권의날 기념식 행사장에서 인권단체에 의해 입장이 저지되고 있다. 이준헌 기자

안창호 국가인권위원장이 지난해 12월 서울 중구 안중근의사기념관에서 진행된 인권의날 기념식 행사장에서 인권단체에 의해 입장이 저지되고 있다. 이준헌 기자

국가인권위원회 간부가 22일 안창호 인권위원장의 조직 운영에 항의하는 차원에서 보직 반납을 선언했다. 이 간부는 안 위원장의 사퇴 촉구까지 직접 거론하기도 했다. 인권위 간부가 안 위원장을 겨냥해 보직을 내려놓겠다고 밝힌 건 이번이 세 번째이다.

경향신문 취재 결과, 권혁장 인권위 기획재정담당관은 이날 오전 내부망에 글을 올려 “이 자리를 지키며 위원회의 추락과 직원에게 전가될 피해를 최대한 막아보고자 했으나 이제는 불가능하다고 판단된다”며 “7월 인사에서 과장 보직을 내려놓겠다”고 밝혔다. 기획재정담당관은 인권위 주요 업무 계획을 만들고 예산을 편성하며 국회 관련 업무를 총괄하는 주요 보직이다.

권 담당관은 “안창호 위원장은 자신이 임기를 지키는 것이 인권위 독립성 수호이며 정상화를 위한 소명이라고 말하지만, 그는 인권위의 독립성과 존재 가치를 저버린 장본인”이라고 주장했다. 그는 “제 가족사에선 1980년 계엄포고 국가폭력으로 삼청교육대에 끌려간 분이 계시고 그 처참함을 들었던 저에게 비상계엄은 큰 아픔”이라며 지난해 2월 내란 혐의를 받는 윤석열 전 대통령 방어권 보장 권고 안건 처리를 문제 삼았다.

권 담당관은 “안 위원장은 수많은 만류와 비판에도 불구하고 적극적으로 의결권을 행사해 ‘윤석열 방어권 안건’을 통과시켰다”며 “이는 내란 옹호의 오명을 자초한 것이다. 인권위의 독립성을 송두리째 훼손해버린 사건”이라고 밝혔다. 그는 그러면서 “윤석열 방어권 안건에 대해서는 (인권)위원들이 안건을 제출하면 상정할 수밖에 없다고 하시고는, 퀴어축제 참석의 건에는 다른 잣대를 댔다”며 “인권의 최후 보루여야 할 이곳이 도리어 인권 퇴행의 전초기지가 됐다”고 비판했다.

인권위 간부가 안 위원장의 행보를 문제 삼아 보직 반납 의사를 밝힌 건 세 번째이다. 앞서 지난 15일 김재섭 군인권보호총괄과장이, 19일에는 박광우 차별시정총괄과장이 보직을 맡지 않겠다고 공개 선언했다.

권 담당관은 안 위원장이 내년 9월까지 남은 임기를 채우려는 것에 대해 “인권위의 독립성을 지키는 것이 아닌 위원장의 신념을 인권위에서 실현하겠단 사적 욕망에 불과하다”며 “인권위가 내란 옹호 기관, 사회적 약자와 소수자의 인권을 말로만 하는 기관이라는 비판을 받고 있다. 더 문제는 이러한 비판에 귀를 막고 있다는 것”이라고 했다. 그는 “내란 청산이 주요 과제인 정권하에서 조직과 인사, 예산이 꽉 막혀 어디서부터 어떻게 해결해야 할지 막막한 상황”이라고 말했다.

권 담당관은 “저를 가장 견딜 수 없게 한 것은 저 자신의 모습”이라며 “기획과 예산, 조직을 총괄하는 기획재정담당관이라는 중책에 앉아 있으면서도 위원회의 추락을 막아내지 못했다는 무력감, 오히려 부역하고 있는 것이 아닌가 하는 뼈아픈 자괴감이 연일 저를 짓눌렀다”고 했다. 그는 이어 “보직의 무게를 내려놓음으로써 조금 더 자유롭고 당당하게 인권위의 정상화를 위해 목소리를 내겠다”고 했다.

권 담당관은 안 위원장에게 “직원 77.4%의 불신임 의사 표현, 과장급을 포함한 다수 직원의 사퇴 촉구 실명 글, 이것이 무엇을 의미하는지 고민하시고 책임을 다하라”며 “그 책임은 불명예로 얼룩진 지금의 자리를 내려놓으시는 것”이라고 밝혔다.

안 위원장이 2024년 9월 취임한 이후 간부들이 보직을 내려놓겠다며 반발한 것은 처음 있는 일이다. 윤석열 정부에서 임명된 안 위원장은 취임 당시부터 과거 성소수자 혐오 발언 등으로 논란을 빚었다. 최근엔 성소수자 혐오 발언을 한 단체에 인권위의 차별금지법 연구 용역을 맡긴 것을 두고 비판이 제기되기도 했다.

안창호 체제 첫 ‘보직 해제’ 요구 목소리…‘위원장 리스크’ 계속되는 인권위

국가인권위원회 고위 간부가 “안창호 인권위원장 체제에서는 보직을 맡지 않겠다”며 보직사퇴 의사를 밝힌 것으로 확인됐다. 안 위원장 취임 후 고위 간부가 보직사퇴를 선언한 첫 사례로, 인권위 내부 갈등이 심화되고 있다는 해석이 나온다. 16일 경향신문 취재를 종합하면 김재석 인권위 군인권보호총괄과장(3급)은 지난 15일 내부 게시판에 글을 올려 “지난 ...

https://www.khan.co.kr/article/202606170600161

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