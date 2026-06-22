부천서 7월3~4일 ‘위조이 치맥축제’ 개최

부천시는 7월3~4일 이틀간 부천시청 잔디광장과 차 없는 거리 일대에서 ‘부천 위조이 치맥축제 in BIFAN’을 연다고 22일 밝혔다.

이번 축제는 ‘Beer & Film · Kick · Beat’를 주제로 영화와 음악, 축구, 수제 맥주를 함께 즐길 수 있는 복합문화축제로 준비된다.

축제 기간에는 야외 영화 상영과 부천FC 원정경기 생중계를 비롯해 VR 공연, 호러나이트 좀비공연, 별난잔디 콘서트 등 다채로운 문화프로그램이 펼쳐진다.

올해는 축제의 상징성을 높이기 위해 공식 캐릭터 ‘위(WE)’와 ‘조이(JOY)’를 처음 선보인다.

웃음 꽃가루를 전하는 꿀벌 캐릭터 ‘위’와 따뜻한 위로를 건네는 병아리 캐릭터 ‘조이’를 활용한 다양한 콘텐츠를 운영하며, 캐릭터 디자인을 적용한 축제 한정판 논알코올 수제맥주도 만나볼 수 있다.

축제장에서는 국내외 맥주대회 수상 경력을 보유한 7개 수제맥주 브루어리가 참여해 다양한 수제맥주를 선보인다.

지역경제 활성화를 위한 상생 프로그램도 함께 추진한다. 경기도 공공배달앱 ‘배달특급’과 협업해 할인쿠폰을 제공하고, 한국외식업중앙회 부천시지부와 연계한 지역 외식업 이용 활성화 캠페인도 진행한다.

조용익 부천시장은 “올해 위조이 치맥축제는 영화와 음악, 축구, 수제맥주를 함께 즐길 수 있는 부천만의 축제가 될 것”이라며 “시민과 관광객 모두 안전하고 즐겁게 축제를 즐길 수 있도록 준비에 최선을 다하겠다”고 말했다.