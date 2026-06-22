한라산 관음사 탐방로 ‘삼각봉~정상’ 등반 못한다···8·9월 출입 통제

제주도, 낙석방지 시설 보수공사로 삼각봉~정상 부분 통제

한라산 관음사 탐방로의 정상 부근 구간이 8월1일부터 9월30일까지 두달간 전면 통제된다.

제주도 세계유산본부 한라산국립공원관리소는 낙석 방지 시설 보수 공사와 노후 시설 정비를 위해 이 기간 관음사 탐방로 중 삼각봉에서 정상인 백록담까지의 구간에 대해 입산을 통제한다고 22일 밝혔다.

이번 출입 통제 조치는 관음사 탐방로 내 훼손된 시설을 보수하고, 데크 시설을 전면 교체하는 공사를 진행하기 위해서다. 도 관계자는 “해당 구간은 별도 우회 탐방로를 설치하기 어려운 곳”이라면서 “공사 기간 중 탐방객 안전사고 예방을 위해 출입을 통제하기로 했다”고 설명했다.

현재 한라산 5개의 탐방로 중 성판악과 관음사 코스를 통해서만 정상인 백록담까지 등반할수 있다. 해당 2개 탐방로로 정상까지 가기 위해서는 사전에 한라산탐방예약시스템에서 탐방을 예약하고, 부여받은 큐알(QR)코드를 제시해야 한다. 이번 공사로 해당 기간 성판악 코스로만 한라산 정상 등반이 가능하게 됐다.

공원관리소는 지난해 수립한 ‘한라산국립공원 탐방로 정비계획(5개년)’을 바탕으로 관음사 탐방로를 비롯해 어리목, 성판악, 영실, 돈내코 탐방로 등 5개 지구 전반에서 탐방로 정비사업을 추진하고 있다. 아울러 재해 예방을 위한 주요 시설물 정기 안전점검도 병행 중이다.

김형은 세계유산본부장은 “공사 기간 동안 관음사 탐방로 일부 구간 이용이 제한되는 만큼 사전에 탐방 일정을 확인해 달라”면서 “한밭교, 탐라계곡 목교, 용진각 현수교 등 주요 구조물에 대해 노후도를 파악하고 안전성을 확보하기 위해 정밀점검을 진행하고 있다”고 말했다.