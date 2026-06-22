김정관 산업장관 “대불·명지녹산·군산 잇는 AI 조선 공급망 구축”

조선업 주력인 3개 산업단지 합동 간담회 개최

국내 대형조선, 중·소형 조선, 조선기자재 거점 산업단지인 대불, 명지녹산, 군산 3개 산단의 강점을 연결해 인공지능(AI) 전환을 조선업 공급망 전반으로 확산하고 지역 간 시너지 증폭을 모색하는 간담회가 열렸다. 정부는 이들 산단 연계를 통해 ‘제조업 AI 전환’, 맥스(M.AX)와 지역 성장 정책인 ‘5극3특’을 동시에 추진하겠다는 계획이다.

김정관 산업통상부 장관은 22일 전남 목포 호텔현대에서 열린 대불, 명지녹산, 군산 3개 산단 ‘미니 얼라이언스’ 합동 간담회에서 “조선산업은 대·중·소형 조선소부터 기자재 업체까지 수많은 기업과 공정이 맞물려 돌아가는 대표적인 공급망 산업이자 지역경제를 지탱하는 핵심산업”이라며 “3거점 산단이 현장을 중심으로 데이터와 모델을 함께 만들고 활용하는 ‘AI 조선 공급망’을 구축해 K조선의 경쟁력을 높이는 동시에 5극3특 지역성장의 실질적인 기반으로 만들겠다”고 밝혔다. 미니 얼라이언스는 산단 내 AI 전환을 위해 구성한 산단별로 구성한 M.AX 하위 단위 협의체다.

대불 산단은 대형조선소와 협력 중소기업이 집적한 국내 주요 조선 해양클러스터다. 군산 산단은 중·소형 선박을 주로 제작하는 해양 모빌리티 제조기업이 밀집해 있다. 명지녹산 산단은 국내 조선기자재 기업의 약 60%가 모여 있어 사실상 국내 최대 조선기자재 클러스터에 해당한다.

이날 간담회는 그동안 개별 산단 단위로 추진되던 산업단지 M.AX를 조선 공급망 전체로 확장했다는 데 의의가 있다. 현장에서는 산단 AX 확산 속도를 높이기 위해서는 산단과 지역의 경계를 넘어 동일 업종 간 연계가 필요하다는 목소리가 컸다.

간담회 참석자들은 M.AX를 위해 각 산단이 독립된 과제를 수행하는 것이 아니라, 데이터를 모아 AI로 설계·생산·품질 의사결정을 지원하는 ‘전주기 AI 활용 체계’를 공동으로 구축해야 한다는 데 의견을 모았다.

또 이날 간담회에서는 각 산단의 조선산업 M.AX 연계방안도 발표됐다. 대불은 제조 데이터와 AI 모델이 현장에서 활용될 수 있도록 조선 분야 공통 인프라 구축 방안을 제시했다. 명지녹산은 설계·제조·관리를 지원하는 조선업 특화 AI 검색엔진 개발과 확산 방안을 발표했고, 군산은 설계 시뮬레이션과 제조 품질 관리 AI 모델 개발 계획을 발표했다.

간담회가 끝난 뒤에는 AI 전환을 희망하는 제조기업과 AI 솔루션을 제공할 수 있는 공급기업을 직접 연결하는 부대 행사 ‘M.AX 카라반’도 열렸다. 이 행사에는 AI 공급업체 14곳과 제조기업 관계자 50여명이 참석했다.