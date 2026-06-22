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[속보] 미·이란 스위스 1차 고위급 회담 종료···양국 ‘호르무즈 소통체계’ 구축 합의

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본문 요약

미국과 이란의 종전을 위한 첫 후속 협상이 종료됐다고 중재국 카타르와 파키스탄이 22일 공동성명을 통해 밝혔다.

또한 이란과 미국은 호르무즈 해협에서 충돌을 막고 상선들의 안전한 항행을 보장하기 위해 양국 간 상시 소통 채널을 구축하기로 합의했다.

에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 이날 이란 국영방송에 "호르무즈 해협의 안전한 선박 통항과 관련한 메커니즘을 마련하기로 합의했으며 이는 중요한 사안"이라고 말했다.

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[속보] 미·이란 스위스 1차 고위급 회담 종료···양국 ‘호르무즈 소통체계’ 구축 합의

입력 2026.06.22 10:36

수정 2026.06.22 10:42

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  • 배시은 기자

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스위스 루체른 호수가 내려다보이는 뷔르겐슈토크 호텔 단지에 미국 국기가 게양돼 있다. AFP연합뉴스

스위스 루체른 호수가 내려다보이는 뷔르겐슈토크 호텔 단지에 미국 국기가 게양돼 있다. AFP연합뉴스

미국과 이란의 종전을 위한 첫 후속 협상이 종료됐다고 중재국 카타르와 파키스탄이 22일(현지시간) 공동성명을 통해 밝혔다.

이날 AFP통신에 따르면 카타르·파키스탄은 “이슬라마바드 양해각서의 틀 아래 진행된 고위급 회담의 첫 번째 회의가 스위스 뷔르겐슈토크에서 종료됐다”며 “이번 회담에는 이란, 미국, 카타르, 파키스탄의 대표들이 참석했다”고 밝혔다.

이어 “60일 이내 최종 합의에 도달하기 위한 로드맵에 합의했다”며 양측이 이를 바탕으로 실무 협상에 착수할 예정이라고 밝혔다. 이번주 남은 기간 동안 실무 협상이 이어질 예정이다.

또한 이란과 미국은 호르무즈 해협에서 충돌을 막고 상선들의 안전한 항행을 보장하기 위해 양국 간 상시 소통 채널을 구축하기로 합의했다.

에스마일 바가이 이란 외교부 대변인은 이날 이란 국영방송에 “호르무즈 해협의 안전한 선박 통항과 관련한 메커니즘을 마련하기로 (미국과) 합의했으며 이는 중요한 사안”이라고 말했다. 또 “이란의 석유 수출에 필요한 허가 발급과 동결 자금 해제를 논의했고 이는 매우 중요한 사안으로, 상당한 진전이 이뤄졌다”고 전했다.

그는 “레바논을 포함한 모든 전선에서 전쟁이 종식돼야 한다”며 “현 단계에서 협상단의 업무는 끝났지만 양해각서의 효과적 이행에 필요한 사안들에 대해 실무팀은 내일 작업을 중재국이 참석한 회담에서 이어가기로 했다”고 설명했다.

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