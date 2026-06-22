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롯데바이오로직스가 인천 송도 바이오 캠퍼스 1공장 주요 시설 건설을 완료하고 사용 승인을 받았다.

롯데바이오르직스는 22일 "송도 1공장 사용 승인 획득은 부지 조성과 건축·토목 공사를 비롯해 생산설비, 배관, 전기·제어 시스템 등 생산시설 전반의 물리적 구축을 마쳤다는 의미"라고 밝혔다.

송도 1공장은 총 12만ℓ 규모의 항체의약품 생산시설이다.

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롯데바이오로직스, 송도 1공장 건설 완료 “하반기 시운전 돌입”

입력 2026.06.22 10:42

  • 손우성 기자

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12만ℓ 규모 항체의약품 생산시설

롯데바이오로직스 인천 송도 바이오 캠퍼스 1공장 전경. 롯데바이오로직스 제공

롯데바이오로직스 인천 송도 바이오 캠퍼스 1공장 전경. 롯데바이오로직스 제공

롯데바이오로직스가 인천 송도 바이오 캠퍼스 1공장 주요 시설 건설을 완료하고 사용 승인을 받았다. 착공 2년 만이다.

롯데바이오르직스는 22일 “송도 1공장 사용 승인 획득은 부지 조성과 건축·토목 공사를 비롯해 생산설비, 배관, 전기·제어 시스템 등 생산시설 전반의 물리적 구축을 마쳤다는 의미”라고 밝혔다.

송도 1공장은 총 12만ℓ 규모의 항체의약품 생산시설이다. 1만5000ℓ 규모의 배양기 8기를 갖춰 대규모 상업 생산 수요에 대응할 수 있도록 했다. 고수율 세포배양과 관류배양 등 최신 바이오 공정 기술을 투입했다.

롯데바이오로직스는 송도 1공장 건설 과정에서 미국 뉴욕 시러큐스 바이오 캠퍼스 운영 경험을 반영했다고 설명했다. 향후 시러큐스 바이오 캠퍼스와 연계한 ‘듀얼 사이트’ 전략을 추진하겠다고도 밝혔다.

본격적인 시운전과 생산 시스템 검증은 올해 하반기부터 이뤄진다. 박제임스 롯데바이오로직스 대표이사는 “시러큐스와 송도를 연결하는 글로벌 생산 플랫폼을 기반으로 고객이 신뢰할 수 있는 위탁개발생산(CDMO) 파트너로 자리매김하겠다”고 말했다.

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