넷플릭스 ‘참교육’ 속 서슬 퍼런 교권보호국, 실제로는 어디?

최근 넷플릭스 글로벌 TV 시리즈 부문 1위에 오른 ‘참교육’이 연일 화제다. 무너진 교권과 학교 폭력 문제를 정면으로 다루는 파격적인 설정, 그리고 법과 제도의 한계를 넘어 움직이는 ‘교권보호국’의 서슬 퍼런 존재감이 강렬한 인상을 남긴다. 특히 교권보호국 요원들이 출동하는 장면마다 등장하는 거대한 청사와 넓은 광장, 미래도시를 연상시키는 세련된 공간들은 극의 긴장감을 한층 끌어올리며 시청자들의 궁금증을 자아낸다.

‘참교육’은 실제 세종시 곳곳에서 촬영됐다. 정부세종청사와 박연문화관, 도시상징광장 등 세종을 대표하는 공간들은 작품 속에서 국가기관의 권위와 긴박한 분위기를 표현하는 배경으로 활용됐다. 직선으로 뻗은 도로와 현대적인 건축물, 정돈된 도시 경관은 교권보호국이 움직이는 세계관에 현실감을 더하는 동시에 세종만의 독특한 도시 매력을 자연스럽게 보여준다.

세종시가 국내외 방송·영상 콘텐츠의 새로운 촬영지로 떠오르고 있다. 행정도시라는 이미지에 머물렀던 세종이 드라마와 예능, 해외 프로그램의 배경으로 잇따라 등장하며 ‘영상 속 도시’로 존재감을 키우는 모습이다.

예능 프로그램의 발길도 이어지고 있다. 지난 22일 첫 방송된 tvN ‘스트릿 레스토랑 파이터’에서는 정부세종청사 일대와 도심 전경이 등장해 세종 특유의 여유로운 도시 풍경과 야간 경관을 시청자들에게 소개했다.

해외 프로그램도 세종을 촬영지로 선택했다. 오는 7월 말 대만에서 방영될 예정인 예능 프로그램 ‘하이영업중’은 조치원 파닭과 싱싱장터 등 지역 대표 먹거리와 명소를 배경으로 촬영을 진행했다. 세종의 미식 문화와 지역 정취를 해외 시청자들에게 알리는 계기가 될 것으로 기대된다.

세종이 촬영지로 주목받는 배경에는 도시가 지닌 독특한 공간적 특성이 있다. 정부청사를 중심으로 한 현대적 건축물과 금강 수변 공간, 광범위한 녹지, 탁 트인 조망이 한 도시 안에 공존한다. 여기에 비교적 넓은 도로와 정돈된 도시 구조까지 갖춰 다양한 장르의 영상 제작이 가능한 환경을 제공한다는 평가를 받는다.

특히 미래도시를 연상시키는 세련된 도시 경관은 드라마와 광고, 예능 제작진이 꾸준히 찾는 이유로 꼽힌다. 실제로 세종 곳곳은 작품 속에서 행정도시, 신도시, 국제도시 등 다양한 공간으로 재해석되며 활용되고 있다.

세종시문화관광재단 관계자는 “최근 국내외 영상 콘텐츠의 촬영이 잇따르면서 세종의 도시 매력이 자연스럽게 알려지고 있다”며 “앞으로도 세종만의 특색 있는 공간이 다양한 작품에 담길 수 있도록 촬영 지원과 홍보를 확대해 나갈 계획”이라고 밝혔다.