삼성전자, 연구개발에 챗GPT 쓴다···오픈AI ‘코덱스, 엔터프라이즈’ 제공 계약

삼성전자가 전체 임직원에게 챗GPT를 제공한다. 역대 오픈AI 기업 계약 중 최대 규모 수준이다. 전사적인 인공지능 전환(AX)에 나선 상황에서 직원들의 인공지능(AI) 활용도를 끌어올리기 위한 것으로 풀이된다.

오픈AI는 22일 삼성전자가 전 세계 임직원들에게 챗GPT 엔터프라이즈와 코딩 도구인 코덱스를 공급하기로 했다고 밝혔다. 이번 계약은 그간 오픈AI의 엔터프라이즈 계약 중 최대 규모 도입 사례 중 하나다.

삼성전자는 소프트웨어 개발·마케팅·제품 개발·제조 등 다양한 업무 영역에 챗GPT와 코덱스를 활용할 방침이다. 코덱스(Codex)는 코딩 도구로 개발됐으나 현재는 각종 아이디어 개선 등 주요 일상 업무도 처리할 수 있도록 영역이 확장됐다.

챗GPT 엔터프라이즈는 데이터 보호·사용자 및 접근 권한 관리·보안 통제 등 기업용 기능을 제공한다. 삼성전자 임직원은 이를 통해 회사의 보안 정책과 거버넌스 체계 내에서 AI를 활용할 수 있게 된다.

오픈AI에 따르면 현재 매주 500만명 이상이 다양한 직무에서 코덱스를 활용하고 있다. 한국의 코덱스 주간활성사용자수도 지난 2월 이후 800% 가까이 늘었다.

김경훈 오픈AI 코리아 총괄 대표는 “삼성전자가 AI를 일부 조직이나 업무에 한정하지 않고, 전 세계 임직원의 업무 방식과 혁신 역량을 높이는 핵심 플랫폼으로 활용한다는 점에서 의미가 있다”고 설명했다.

앞서 오픈AI와 삼성전자는 차세대 AI 인프라 구축에 필요한 첨단 메모리 반도체 공급 분야에서 협력을 시작한 바 있다. 오픈AI는 LG전자와 LG유플러스·LG CNS·GS건설·삼성SDS·티빙·크래프톤·토스·무신사 등 등 다양한 기업 및 기관과 AI 협력을 이어가고 있다.