침략 조짐은 있었다···국학진흥원이 되짚은 임진왜란 ‘정보 실패’

일본의 침략 움직임은 임진왜란이 일어나기 전부터 조선 조정에 전해졌다. 하지만 조선은 일본의 대규모 침공 가능성을 제대로 판단하지 못했다.

한국국학진흥원은 6월 호국보훈의 달을 맞아 류성룡의 ‘징비록’과 강항의 ‘간양록’을 통해 임진왜란과 정유재란 당시 조선의 정보 부족과 정세 판단의 한계를 살펴봤다고 22일 밝혔다.

조선시대에는 해외 정보를 얻는 통로가 많지 않았다. 당시 명나라는 민간인의 바닷길 왕래와 교역을 엄격히 막는 ‘해금’ 정책을 유지했다. 조선은 공식 사신이나 표류했다 돌아온 사람들의 진술 등에 의존해 외부 정보를 얻을 수밖에 없었다. 일본 관련 정보도 주로 쓰시마를 통해 파악해야 했다.

임진왜란 당시 영의정을 지낸 류성룡의 ‘징비록’에는 1590년 일본에 파견됐던 경인통신사가 돌아온 뒤 조선 조정이 침략 가능성을 논의한 과정이 담겨 있다. 당시 도요토미 히데요시가 “군대를 이끌고 대명으로 넘어 들어간다”고 말했다는 보고가 조정에 전해졌고, 조선은 이를 명나라에 알리기로 했다.

그러나 전쟁의 신호가 있었다고 해서 대비가 충분했던 것은 아니었다. 조선은 15만명이 넘는 일본군의 침공 규모와 경상도 방면 진격을 제대로 예측하지 못했다. 국학진흥원은 이 같은 기록이 정보 수집 못지않게 정확한 정세 판단과 대비가 중요하다는 점을 보여준다고 설명했다.

정유재란 당시 일본에 포로로 끌려갔다가 돌아온 강항의 ‘간양록’도 전쟁 이후 조선이 일본을 이해하는 데 중요한 자료가 됐다. 강항은 도쿠가와 이에야스 등 유력 다이묘는 물론 당시 조선에서 파악하기 어려웠던 일본 동북부 도호쿠 지방의 다이묘 정보까지 기록으로 남겼다.

전란 이후 조선은 일본에 보내는 공식 외교 사절인 통신사를 다시 파견했다. 또 쓰시마의 지배자인 도주에게 문안이나 위문을 전하는 문위행을 보내 외교 교섭과 정보 수집 기회를 넓히려 했다.

한국국학진흥원 관계자는 “임진왜란과 정유재란의 기록은 나라를 지키는 일이 군사력만으로 이뤄지는 것이 아니라는 점을 보여준다”며 “정보를 어떻게 모으고 판단하느냐가 위기 대응에 얼마나 중요한지를 되짚게 하는 자료”라고 말했다.