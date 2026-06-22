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후진 차량에 고의로 오토바이 충돌···77차례 보험금 1억5000만원 타낸 배달원들 구속

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본문 요약

오토바이를 타고 다니면서 고의로 차량과 충돌해 77차례에 걸쳐 보험금 1억5000여만원을 타 낸 30대 배달원들이 경찰에 붙잡혔다.

경찰은 지난해부터 보험사에서 접수된 여러 건의 보험사기 의심 신고를 토대로 사고 영상과 보험금 지급자료, 교통사고 상대방의 진술 등을 토대로 수사를 벌여 A씨 등을 붙잡았다.

인천경찰청 관계자는 "고의사고 보험사기는 단순한 보험회사를 속이는 범죄가 아니라 평범한 운전자를 희생양으로 삼는 악질 범죄"라며 "교통사고 경위가 부자연스럽거나 과도한 합의요구가 있으면 사고 직후 블랙박스 영상과 현장 사진 등을 확보해 경찰에 상담·신고해 달라"고 당부했다.

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후진 차량에 고의로 오토바이 충돌···77차례 보험금 1억5000만원 타낸 배달원들 구속

입력 2026.06.22 10:52

수정 2026.06.22 11:31

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  • 박준철 기자

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경찰 마크

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오토바이를 타고 다니면서 고의로 차량과 충돌해 77차례에 걸쳐 보험금 1억5000여만원을 타 낸 30대 배달원들이 경찰에 붙잡혔다.

인천경찰청 교통범죄수사팀은 보험사기방지 특별법 위반 혐의로 A씨(30)를 구속상태로 검찰에 송치했다고 22일 밝혔다. 또 같은 혐의로 B씨(31)도 불구속입건해 송치했다.

A씨 등은 2016년부터 지난 5월까지 10년간 인천 계양구 일대에서 고의로 사고를 낸 뒤 병원 치료비와 합의금, 오토바이 수리비 명목으로 77차례에 걸쳐 1억5000여만원의 보험금을 편취한 혐의를 받고 있다.

조사 결과 동네 선·후배인 이들은 후진하는 차량의 후미에 고의로 오토바이를 밀착해 사고를 유발하거나 좁은 골목길을 주행하는 차량 사이드미러에 팔을 고의로 충격한 것으로 파악됐다.

경찰은 지난해부터 보험사에서 접수된 여러 건의 보험사기 의심 신고를 토대로 사고 영상과 보험금 지급자료, 교통사고 상대방의 진술 등을 토대로 수사를 벌여 A씨 등을 붙잡았다.

인천경찰청 관계자는 “고의사고 보험사기는 단순한 보험회사를 속이는 범죄가 아니라 평범한 운전자를 희생양으로 삼는 악질 범죄”라며 “교통사고 경위가 부자연스럽거나 과도한 합의요구가 있으면 사고 직후 블랙박스 영상과 현장 사진 등을 확보해 경찰에 상담·신고해 달라”고 당부했다.

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