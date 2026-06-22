전북 온열질환 4년 새 3.6배 증가···폭염에 ‘고령층·야외노동자’ 집중

기후위기로 폭염이 장기화하면서 전북지역 온열질환자가 최근 4년 새 3.6배 증가한 것으로 나타났다. 피해는 무더위에 장시간 노출되는 고령층과 농민, 야외 노동자 등 이른바 ‘기후 약자’에게 집중됐다.

22일 전북소방본부에 따르면 지난해 도내 온열질환 관련 119 구급출동은 347건, 이송 환자는 290명으로 집계됐다. 전년 대비 각각 28.0%, 26.1% 늘어난 수치다. 지역별 출동 건수는 경기(696건), 서울(485건)에 이어 전국 세 번째로 많았다. 수도권보다 인구 규모가 현저히 적은 점을 고려하면 발생 빈도가 높은 편이다.

온열질환은 해마다 늘고 있다. 구급출동 건수는 2021년 96건에서 2022년 123건, 2023년 208건, 2024년 271건으로 증가한 데 이어 지난해 347건을 기록했다. 4년 만에 3.6배 수준으로 늘었다.

배경에는 폭염의 상시화가 있다. 기상청 자료를 보면 지난해 전북지역 여름철(6~8월) 평균기온은 25.8도로 역대 최고치를 기록했다. 폭염일수는 32일로 최근 10년 사이 세 번째로 많았고, 열대야 일수도 14.3일로 평년(11.3일)을 크게 웃돌았다.

지난해 온열질환 유형은 열탈진이 60.3%로 가장 많았다. 연령별로는 61~70세와 81세 이상이 각각 72명(20.6%)으로 집계돼 전체 환자의 41.2%를 차지했다.

발생 장소는 도로·교통지역이 26.6%, 논·밭·산 등 야외 환경이 24.0%로 나타나 절반 이상이 실외에서 발생했다. 전체 환자의 56.0%는 기온이 가장 높은 정오부터 오후 6시 사이 발생했다.

올해도 이른 더위가 이어지면서 지난 5월 15일부터 이달 21일까지 온열질환 관련 119 구급출동 30건이 접수됐고, 24명이 병원으로 이송됐다.

전북소방본부는 구급차 109대와 펌뷸런스 117대에 얼음조끼와 생리식염수 등 폭염 대응 장비를 배치했다. 신설된 ‘폭염 중대경보’와 ‘열대야주의보’ 발령 시에는 구급대 도착 직후부터 냉각 처치와 수액 투여 등 현장 응급조치를 강화할 계획이다.

또 119구급상황관리센터를 24시간 비상체제로 운영하고, 중증 온열질환자가 발생하면 ‘전북형 응급환자 이송체계’를 통해 신속한 병원 선정과 이송을 지원할 방침이다.