정동영 “트럼프 SNS의 김정은 사진, 북·미 친서 외교 시동일 가능성”

정동영 통일부 장관은 도널드 트럼프 미국 대통령이 최근 SNS에 김정은 북한 국무위원장과의 사진을 올린 것에 대해 “(북·미) 친서 외교의 시동일 가능성이 있다는 분석이 일리 있다”고 22일 밝혔다.

정 장관은 이날 서울 중구 은행회관에서 열린 국제한반도포럼 개회사에서 “열흘 전 트럼프 대통령이 느닷없이 SNS에 싱가포르에서 만났던 김 위원장과의 사진을 올려 많은 사람들이 해석을 했다”며 이같이 말했다.

정 장관은 이정철 서울대 정치외교학부 교수의 분석이라면서 “아마도 트럼프 대통령 생일을 기해서 조용히 김 위원장의 친서가 도착했을 가능성이 있고, 거기에 대한 응답으로 사진을 올리지 않았을까”라고 했다.

정 장관은 “친서 외교의 시동일 가능성이 있다는 분석을 했는데 일리 있다고 생각했다”며 “다시 북·미 접촉과 대화가 가동되기를 바라는 마음”이라고 말했다.

김 위원장과 트럼프 대통령은 북·미 대화가 이뤄지던 2018년 4월부터 2019년 8월까지 27통의 친서를 주고받은 바 있다. 김 위원장은 2019년 6월 트럼프 대통령 생일 때 축하 친서를 보내기도 했다.

정 장관은 “2019년 2월 (북·미 정상회담이 열린) 하노이의 실패는 미국의 대한반도 정책의 실패였고, 북한으로서도 대미정책의 실패였고, 우리 정부로서도 역할의 실패로 귀결됐다”며 “그때 만일 하노이 노딜이 아니고 협상이 이루어졌더라면 한반도의 시계는 지금과 사뭇 달랐을 것”이라고 했다.

정 장관은 그러면서 “우리는 결코 윤석열 정부의 적대 대결 정책의 계승 정부가 될 수 없다. 이것은 청산해야 한다”며 “역대 민주 정부 계승의 연장 속에서 다시 우리의 좌표를 설정하고, 해야 할 바 방향을 정하는 그런 순간이어야 한다”고 말했다.