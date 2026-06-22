양구지역 군 소음피해 보상금 4억6266만 원 지급 결정···7월 중 지급 예정

강원 양구군은 올해 군(軍) 소음피해 보상금 지급 대상 2855건과 보상금액 4억6266만 원을 확정하고 오는 7월 중 지급할 예정이라고 22일 밝혔다.

이는 군용 비행장과 사격장 운영 등으로 인해 발생하는 소음피해를 관련 법률에 따라 보상해 주는 사업이다.

양구군은 최근 군 소음피해 보상 심의위원회를 개최해 지급 대상자와 보상금액을 최종적으로 결정했다.

보상금은 실제 거주 기간과 전입 시기, 군 사격장 월별 사격일 수 등 법령에서 정한 기준에 따라 개인별로 산정됐다.

거주지가 2개 이상의 소음 보상 기준지에 해당할 경우 기준지 별로 각각 보상금을 받을 수 있다.

보상 시기에 해당하지 않거나 대상 지역에 거주하지 않으면 지급 대상에서 제외됐다.

이번에 확정된 보상금은 7월 중 지급될 예정이다.

보상금 결정에 이의가 있는 주민은 오는 8월 말까지 이의신청을 할 수 있다.

또 올해 신청하지 못한 경우 2027년 1월부터 2월까지 다시 신청할 수 있다.

한편 양구군은 지난해 군 소음피해 보상금으로 2085건에 대해 3억9400여만 원을 지급한 바 있다.

올해는 지급 건수와 보상 규모가 모두 증가했다.