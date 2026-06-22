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[속보]정교유착 합수본, ‘신천지 정점’ 이만희 총회장 구속영장 청구

입력 2026.06.22 11:11

수정 2026.06.22 11:38

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이만희 신천지 총회장이 지난 4일 정교유착 비리 합동수사본부의 피의자 조사에 출석하고 있다. 연합뉴스

이만희 신천지 총회장이 지난 4일 정교유착 비리 합동수사본부의 피의자 조사에 출석하고 있다. 연합뉴스

정치권과 종교계의 유착 비리를 수사하는 검·경 합동수사본부가 22일 신천지의 ‘정점’인 이만희 총회장에 대한 신병 확보에 나섰다.

정교유착 비리 검·경 합동수사본부(본부장 김태훈 대전고검장)는 이날 이 총회장에 대해 정당법 위반 등의 혐의로 구속영장을 청구했다. 이 총회장은 2021~2024년 신천지 신도들을 상대로 국민의힘에 가입할 것을 강요한 혐의 등을 받는다. 정당법은 자유의사에 의한 승낙 없이 정당 가입이나 탈당을 강요하는 것을 금지한다.

합수본은 이 총회장이 신도들을 국민의힘 당원으로 가입시킨 뒤 대선과 총선 경선에 영향력을 행사해 윤석열 정부에서 혜택을 누리려 했다고 의심한다. 신천지는 각 지파마다 ‘필라테스 프로젝트’라는 당원 집단 가입 계획을 독려해 5만명 이상의 신도를 국민의힘에 가입시킨 것으로 조사됐다.

합수본은 지난 17일 신천지의 ‘2인자‘로 불렸던 고동안 전 총무와 요한·시몬지파 전 총무 2명을 구속해 그 윗선인 이 총회장의 개입 여부를 집중 추궁한 것으로 보인다. 합수본은 이 총회장이 고 전 총무에게 지시해 국민의힘 당원 집단 가입 계획을 실행했다고 의심하고 있다. 합수본은 지난 4일 이 총회장을 피의자 신분으로 불러 조사했다.

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