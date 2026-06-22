새로운 ‘화천 대교’ 준공···총연장 약 400m 규모

기존 화천대교, 하남면에서 화천읍 방향 2차선 교량 기능

강원 화천군은 22일 오전 10시 하남면 위라리 화천체육관 주차장 광장에서 새롭게 건설된 화천대교 준공식을 개최했다.

이번에 준공된 화천대교는 총연장 약 400m의 편도 2차선 교량으로 화천읍에서 하남면 위라리 방면으로 향하는 새로운 통로 역할을 하게 된다.

기존의 화천대교는 화천읍 방면으로 진입하는 차량을 위한 편도 2차선 교량으로 이용된다.

화천읍 시내로 진입하거나 춘천 방면으로 나가는 차들이 사실상 왕복 4차선 교량을 이용할 수 있게 된 셈이다.

기존 화천대교는 1985년 국방부에서 군사작전과 병력수송, 보급로 확보 등을 위해 건설한 교량으로 40여 년이 지면서 노후한 상태다.

이에 따라 화천군은 2017년부터 495억 원을 들여 새로운 화천대교 건설을 시작해 최근 공사를 마무리했다.

화천군 관계자는 “왕복 4차선 교량이 완성됨에 따라 출퇴근 시간은 물론 화천산천어축제 등 대형 행사를 개최할 때마다 벌어지던 교통체증도 크게 줄어들 것으로 기대된다”라고 말했다.