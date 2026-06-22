두산로보틱스, 북미 최대 로봇 전시회서 AI 팔레타이징 솔루션 첫 공개

“분당 최대 박스 11개 처리 가능”

두산로보틱스는 22일(현지시간) 미국 시카고에서 개막하는 북미 최대 자동화 기술·로봇 전시회 ‘오토메이트 2026’에서 AI 팔레타이징 솔루션 ‘팔레티즈HD+’를 처음 공개한다고 밝혔다. 팔레타이징은 지게차로 옮기기 위해 사용하는 틀 ‘팰릿’에 박스를 쌓는 것을 말한다.

팔레티즈HD+는 하드웨어와 소프트웨어, 사용자 애플리케이션을 하나로 통합한 솔루션으로 핵심 경쟁력은 고속 처리 능력이다. 인공지능(AI) 기반 패턴 생성 기능과 작업 전 최적의 이동 경로를 설계하는 ‘스위프트 무브’ 기술을 적용해 분당 최대 11개의 박스를 처리한다. 작업 설정에 따라 여러 개의 박스도 동시에 옮길 수도 있다. 사용자 편의성도 강화됐다. 스마트폰처럼 직관적인 통합 화면에 박스 정보, 팰릿 조건 등만 입력하면 AI가 적재 패턴을 자동으로 생성한다.

두산로보틱스는 지난 1월 CES 2026에서 선보인 솔루션을 업그레이드한 ‘스캔앤고 2.0’를 활용한 사포질 작업과 용접 작업용 솔루션도 선보인다. 이밖에 박스 조립·포장 등 생산라인 마지막 공정 전반을 아우르는 ‘EOL 솔루션’, ‘로봇 교육 꾸러미’ 등도 전시된다.

김민표 두산로보틱스 대표는 “이번 전시는 팔레타이징을 비롯해 사포질·용접, EOL 자동화까지 아우르는 라인업을 소개함으로써, 두산로보틱스가 협동로봇 제조를 넘어 공정 전반의 지능형 자동화로 사업영역을 확대하고 있음을 보여주는 자리”라며 “앞으로도 AI를 실제 작업 현장에 접목해 고객이 생산성과 효율성을 바로 체감할 수 있는 솔루션을 확대해 나가겠다”고 밝혔다.