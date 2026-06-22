일본 응원단, 월드컵서 또 욱일기…“FIFA 고발” 예고

2026 북중미 월드컵 경기장에서 일본 응원단이 욱일기를 펼쳐 또다시 논란이 일고 있다. 욱일기는 국제 스포츠대회에서 수차례 논란과 제재 대상이 됐던 상징으로, 이번에도 아시아 축구팬들의 비판이 이어지고 있다.

논란은 21일(한국시간) 멕시코 몬테레이 스타디움에서 열린 일본과 튀니지의 F조 조별리그 2차전에서 불거졌다. 경기 중계 화면과 경기장 전광판에 일본 관중석에서 욱일기가 펼쳐진 장면이 포착됐다. 이날 경기는 1930년 우루과이 월드컵 개막 이후 FIFA 월드컵 역사상 1000번째 경기로 기록된 경기여서 전 세계 축구팬들의 관심이 더욱 집중됐다.

서경덕 성신여대 교수는 자신의 SNS를 통해 “많은 제보를 받았다”며 “월드컵 응원 도구로 욱일기를 사용하는 것은 아시아 축구팬들에게 전쟁의 공포를 다시 떠올리게 하는 행위”라고 비판했다. 이어 일본의 조별리그 3차전이 열리기 전에 FIFA에 공식 고발하고 재발 방지 대책을 요청하겠다고 밝혔다.

욱일기는 붉은 태양에서 여러 갈래의 햇살이 뻗어나가는 문양의 깃발이다. 일본에서는 에도시대부터 일부 문양으로 사용됐지만, 1870년 일본 제국 육군의 군기로 채택됐고, 1889년에는 일본 제국 해군 군기로 사용됐다. 이후 한반도 식민지배와 중일전쟁, 태평양전쟁 등 일본 제국주의의 침략 과정에서 사용되면서 한국과 중국 등 아시아 국가에서는 일본 군국주의와 침략전쟁을 상징하는 표식으로 여겨진다.

일본 정부는 현재도 욱일기가 전통적인 문양이자 자위대의 공식 깃발이라며 군국주의를 상징한다는 주장에 동의하지 않고 있다. 반면 한국과 중국 등은 나치 독일의 하켄크로이츠(스와스티카)처럼 침략 전쟁의 상징으로 받아들이고 있으며, 국제 스포츠 행사에서의 사용은 피해국 국민들에게 역사적 상처를 떠올리게 한다고 비판해 왔다.

국제 스포츠 무대에서 욱일기 논란은 10년 가까이 반복돼 왔다. 가장 대표적인 사례는 2017년 AFC 챔피언스리그다. 당시 일본 프로축구 구단 가와사키 프론탈레 서포터가 경기장에 욱일기를 내걸자 아시아축구연맹(AFC)은 이를 정치적·차별적 성격의 행위로 판단해 구단에 벌금 1만5000달러를 부과했다. 욱일기 사용이 국제 축구대회에서 공식 징계 대상으로 인정된 첫 사례 가운데 하나였다.

이후 논란은 올림픽과 월드컵으로 이어졌다. 2019년 도쿄올림픽을 앞두고 한국 정부는 국제올림픽위원회(IOC)에 경기장 내 욱일기 사용 금지를 공식 요청하며 “나치의 하켄크로이츠(갈고리십자)와 같은 역사적 상징”이라고 문제를 제기했다. IOC는 정치적 표현을 금지하는 올림픽 헌장을 근거로 개별 사안별 판단 원칙을 유지했지만, 욱일기를 둘러싼 국제적 논란은 더욱 확산됐다.

2022년 카타르 월드컵에서는 일본 관중이 경기장 안에서 욱일기를 펼치려 하자 안전요원이 곧바로 제지했고, 2023년 아시아프로야구챔피언십(APBC) 한일전에서도 일본 팬의 욱일기 응원이 논란이 됐다. 이번 북중미 월드컵 역시 조별리그 1차전 일본 현지 거리응원에 이어 2차전에서는 경기장 안에서까지 욱일기가 등장하면서 논란이 반복되고 있다. 서 교수는 “국제 스포츠는 화합과 평화를 위한 무대”라며 “월드컵에서 욱일기 응원이 반복되지 않도록 FIFA가 보다 적극적으로 대응해야 한다”고 촉구했다.