온난화로 사라질 위기 희귀식물 ‘월귤’···시민 제보로 평창서 대규모 군락지 확인

지구온난화 영향으로 사라질 위기에 처한 희귀식물 ‘월귤’의 대규모 군락지가 강원 평창에서 발견됐다.

산림청 국립수목원은 강원 평창군에서 희귀식물 월귤 자생지 600㎡를 새로 발견했다고 22일 밝혔다. 그동안 알려진 국내 월귤 자생지는 설악산 정상부와 홍천군 풍혈지 등 2곳으로, 평창 군락지는 현재까지 국내에서 확인된 월귤 자생지 중 가장 큰 규모다.

월귤은 추운 지역에서 주로 자라는 북방계 희귀식물이다. 학계에 따르면 한국에서는 빙하기 이후 1만년 넘게 자생하고 있지만, 지구온난화 영향으로 향후 10∼20년 내 사라질 수 있다는 관측이 제기되고 있다.

‘세계에서 가장 작은 나무’라는 별칭이 붙은 월귤은 높이 8-20㎝의 상록 소관목이다. 6월에 꽃을 피우며 열매는 주로 먹거나 술을 만들고, 잎은 약재로 활용된다.

평창에서 발견된 월귤 군락지는 기후변화에 따른 식물 분포 변화 연구와 보전 전략 수립에 필요한 기초자료로 활용될 것으로 기대된다. 국립수목원 관계자는 “기후변화로 인해 서늘한 환경을 선호하는 북방계 식물의 생육지가 점차 줄어드는 상황에서, 월귤이 어떤 환경에서 생존하고 있는지를 보여주는 중요한 사례”라고 말했다.

평창 군락지는 시민과학 플랫폼 ‘네이처링(NATURING)’에서 활동하는 시민과학자의 제보로 확인했다. 국립수목원은 “현장을 자주 찾는 시민들의 관찰과 기록은 연구자가 미처 확인하지 못한 자생지와 생물분포 정보를 밝혀내는 데 중요한 역할을 할 수 있다”고 전했다.

이번 발견은 희귀식물 보전 정책 측면에서도 의미가 크다. 산림청과 국립수목원은 앞으로 추가 정밀조사를 통해 자생지의 정확한 분포 범위와 생육환경, 개체군 특성 등을 면밀히 분석해 월귤 자생지를 산림유전자원보호구역으로 지정할 계획이다. 산림유전자원보호구역으로 지정되면 자생지를 무분별한 출입과 훼손으로부터 보호할 수 있다.

장계선 국립수목원 산림생물보전연구과장은 “시민과학자의 관심과 참여가 실제 연구성과로 이어졌다는 점에서 뜻깊다”며 “추가 조사와 보호구역 지정 절차를 차질 없이 추진해 희귀식물 자생지가 안정적으로 보전될 수 있도록 하겠다”고 말했다.