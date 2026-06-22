창간 80주년 경향신문

춘천 옛 미군기지인 캠프페이지에 조성한 도시 숲 일부 개방

완독

경향신문

공유하기

  • 카카오톡

  • 페이스북

  • X

  • URL 복사

  • 이메일

보기 설정

글자 크기

  • 보통

  • 크게

  • 아주 크게

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

컬러 모드

  • 라이트

  • 다크

  • 베이지

  • 그린

본문 요약

강원 춘천시 도심 한 가운데 자리잡고 있는 옛 미군기지인 캠프페이지 부지에 조성한 '기후대응 도시 숲' 일부 구간이 22일부터 시민에게 개방됐다.

올해 말까지 1·2구역 사업을 마무리하고, 2027년 1분기 중 옛 캠프페이지 '기후대응 도시 숲' 전체를 전면 개방할 방침이다.

옛 캠프페이지 기후대응 도시 숲은 도심 내 녹지공간을 확충하고 폭염과 미세먼지 등 기후변화에 대응하기 위해 추진됐다.

인공지능 기술로 자동 요약된 내용입니다. 전체 내용을 이해하기 위해 본문과 함께 읽는 것을 추천합니다.
(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

내 뉴스플리에 저장

춘천 옛 미군기지인 캠프페이지에 조성한 도시 숲 일부 개방

입력 2026.06.22 11:32

  • 최승현 기자

  • 기사를 재생 중이에요

구글 검색 선호 매체로 추가

야간 조명·방범용 CCTV도 설치

춘천시 근화동 127-1번지 일원의 옛 미군기지인 캠프페이지 부지에 조성된 기후대응 도시 숲 3구역 모습. 춘천시 제공

춘천시 근화동 127-1번지 일원의 옛 미군기지인 캠프페이지 부지에 조성된 기후대응 도시 숲 3구역 모습. 춘천시 제공

강원 춘천시 도심 한 가운데 자리잡고 있는 옛 미군기지인 캠프페이지 부지에 조성한 ‘기후대응 도시 숲’ 일부 구간이 22일부터 시민에게 개방됐다.

춘천시는 근화동 127-1번지 일원 옛 캠프페이지 ‘기후대응 도시 숲 3구역 공사를 마치고 이날부터 개방한다고 밝혔다.

이번에 개방한 3구역은 전체 조성 부지 12.5㏊ 가운데 일부 구간이다.

춘천시 근화동 127-1번지 일원의 옛 미군기지인 캠프페이지 부지에 조성된 기후대응 도시 숲 3구역 모습. 춘천시 제공

춘천시 근화동 127-1번지 일원의 옛 미군기지인 캠프페이지 부지에 조성된 기후대응 도시 숲 3구역 모습. 춘천시 제공

이곳은 조경 시설과 휴게시설, 포장시설 등을 갖춘 도심 속 녹색 쉼터로 조성됐다.

또 시민들이 야간에도 안심하고 이용할 수 있도록 조명시설과 방범용 폐쇄회로(CC)TV도 설치돼 있다.

춘천시는 이번 3구역 준공과 개방을 시작으로 남은 구간 조성에도 속도를 내기로 했다.

올해 말까지 1·2구역 사업을 마무리하고, 2027년 1분기 중 옛 캠프페이지 ‘기후대응 도시 숲’ 전체를 전면 개방할 방침이다.

옛 캠프페이지 기후대응 도시 숲은 도심 내 녹지공간을 확충하고 폭염과 미세먼지 등 기후변화에 대응하기 위해 추진됐다.

춘천시는 도시 숲 조성이 완료되면 시민 휴식공간 확충은 물론 도심 열섬현상 완화와 생활환경 개선에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

춘천시 관계자는 “옛 미군기지였던 캠프페이지가 시민을 위한 녹색 공간으로 전환되고 있다”라며 “도심 속에서 누구나 편안하게 쉬고 걸을 수 있는 공간이 되도록 남은 공정도 차질 없이 추진하겠다”라고 말했다.

  • AD
  • AD
  • AD
뉴스레터 구독
닫기

전체 동의는 선택 항목에 대한 동의를 포함하고 있으며, 선택 항목에 대해 동의를 거부해도 서비스 이용이 가능합니다.

보기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

보기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

레터 받기 취소하기
뉴스레터 구독
닫기

닫기
닫기

뉴스레터 구독이 완료되었습니다.

개인정보 수집 및 이용
닫기

개인정보 이용 목적- 뉴스레터 발송 및 CS처리, 공지 안내 등

개인정보 수집 항목- 이메일 주소, 닉네임

개인정보 보유 및 이용기간- 원칙적으로 개인정보 수집 및 이용목적이 달성된 후에 해당정보를 지체없이 파기합니다. 단, 관계법령의 규정에 의하여 보존할 필요가 있는 경우 일정기간 동안 개인정보를 보관할 수 있습니다.
그 밖의 사항은 경향신문 개인정보취급방침을 준수합니다.

닫기
광고성 정보 수신 동의
닫기

경향신문의 새 서비스 소개, 프로모션 이벤트 등을 놓치지 않으시려면 '광고 동의'를 눌러 주세요.

여러분의 관심으로 뉴스레터가 성장하면 뉴욕타임스, 월스트리트저널 등의 매체처럼 좋은 광고가 삽입될 수 있는데요. 이를 위한 '사전 동의'를 받는 것입니다. 많은 응원 부탁드립니다. (광고만 메일로 나가는 일은 '결코' 없습니다.)

닫기
댓글