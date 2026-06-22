춘천 옛 미군기지인 캠프페이지에 조성한 도시 숲 일부 개방

야간 조명·방범용 CCTV도 설치

강원 춘천시 도심 한 가운데 자리잡고 있는 옛 미군기지인 캠프페이지 부지에 조성한 ‘기후대응 도시 숲’ 일부 구간이 22일부터 시민에게 개방됐다.

춘천시는 근화동 127-1번지 일원 옛 캠프페이지 ‘기후대응 도시 숲 3구역 공사를 마치고 이날부터 개방한다고 밝혔다.

이번에 개방한 3구역은 전체 조성 부지 12.5㏊ 가운데 일부 구간이다.

이곳은 조경 시설과 휴게시설, 포장시설 등을 갖춘 도심 속 녹색 쉼터로 조성됐다.

또 시민들이 야간에도 안심하고 이용할 수 있도록 조명시설과 방범용 폐쇄회로(CC)TV도 설치돼 있다.

춘천시는 이번 3구역 준공과 개방을 시작으로 남은 구간 조성에도 속도를 내기로 했다.

올해 말까지 1·2구역 사업을 마무리하고, 2027년 1분기 중 옛 캠프페이지 ‘기후대응 도시 숲’ 전체를 전면 개방할 방침이다.

옛 캠프페이지 기후대응 도시 숲은 도심 내 녹지공간을 확충하고 폭염과 미세먼지 등 기후변화에 대응하기 위해 추진됐다.

춘천시는 도시 숲 조성이 완료되면 시민 휴식공간 확충은 물론 도심 열섬현상 완화와 생활환경 개선에도 도움이 될 것으로 기대하고 있다.

춘천시 관계자는 “옛 미군기지였던 캠프페이지가 시민을 위한 녹색 공간으로 전환되고 있다”라며 “도심 속에서 누구나 편안하게 쉬고 걸을 수 있는 공간이 되도록 남은 공정도 차질 없이 추진하겠다”라고 말했다.