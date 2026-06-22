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서울 마지막 가변차로 ‘소공로 가변차로’ 45년만에 폐지

입력 2026.06.22 11:39

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서울 중구 세종대로 18길 도로폭 확장 전 후 모습. 서울시 제공

서울 중구 세종대로 18길 도로폭 확장 전 후 모습. 서울시 제공

서울의 마지막 ‘가변차로’였던 중구 소공로 가변차로가 45년만에 폐지된다.

서울시는 가변차로 폐지를 위해 오는 27일 오후 10시부터 다음날 오전 6시까지 가변신호기 3곳 철거작업을 진행한다고 22일 밝혔다. 이 기간 조선호텔 사거리~한국은행 앞 구간 전 차로가 통제된다.

서울광장과 한국은행을 잇는 도심 주요 간선도로인 소공로 가변차로는 왕복 5차선 도로로 1981년 8월에 설치됐다. 통행량에 따라 1개 차선의 방향을 변경해 운영해왔다. 하지만 시대가 변하면서 차도와 보도 모두 폭이 좁아 통행이 불편한 문제가 있었다.

보도의 경우 가장 좁은 곳은 폭이 0.7ｍ에 불과하다. 조선호텔 사거리∼한국은행 교차로 구간은 일부 차로 폭이 2.8ｍ 수준으로 늘 안전사고 문제가 도사리고 있다. ‘도로의 구조·시설 기준에 관한 규칙’ 상 최소 기준인 3ｍ에도 못 미친다.

서울시는 11월 준공을 목표로 왕복 5차로였던 소공로를 왕복 4차로로 조정하고, 차 폭도 3m 이상으로 넓힌다. 보도 폭도 2.7ｍ까지 늘린다.

가변차로 개선작업 도로 위치도. 서울시 제공

가변차로 개선작업 도로 위치도. 서울시 제공

임춘근 서울시 도시기반시설본부장은 “공사로 인한 불가피한 교통 불편에 대해 너른 양해를 부탁드린다”며 “보행자와 운전자 모두가 안전하고 편리하게 이용할 수 있는 도로환경을 조성하기 위해 공사를 차질 없이 추진하겠다”고 말했다.

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