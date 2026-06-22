중소기업 노동자 절반 “애 낳을 생각 없다”

중소기업 재직 노동자 10명 중 8명 이상은 ‘대기업·공공기관 노동자보다 결혼·출산·육아를 병행하기 어렵다’고 생각하는 것으로 나타났다. 중소기업 노동자 절반 이상은 향후 출산 의향이 없는 것으로 조사됐다.

중소기업중앙회는 22일 여의도 중기중앙회에서 대통령 소속 저출산고령사회위원회와 함께 ‘인구구조 변화 대응을 위한 중소기업 정책 간담회’를 개최했다. 박은정 육아정책연구소 연구위원은 이날 간담회에서 중기중앙회가 중소기업 노동자(300명)와 소기업·소상공인 대표자(300명) 총 600명을 대상으로 지난 2~8일 실시한 ‘출산·육아 인식조사’ 결과를 발표했다.

중소기업 노동자 조사 결과를 보면 미혼인 노동자 중 결혼 의향이 있다는 답변은 절반에 못 미치는 42.9%였다. 한국보건사회연구원이 2024년 전국 19~49세 성인 남녀를 대상으로 실시한 ‘가족과 출산조사’ 당시 ‘결혼 의향이 있다’는 답변(64.6%)에 비해 크게 낮은 수치다. 이번 조사에서 29.9%는 고민 중, 27.2%는 결혼 의향이 없다고 답했다. 결혼 준비 과정에서 가장 부담이 되는 요인(2개 선택)으로는 결혼·주거 비용(57.0%)과 결혼 후 역할 부담(52.7%)을 많이 꼽았다.

중소기업 노동자 절반 이상(51.0%)이 향후 자녀 계획(자녀가 있는 경우 추가 자녀 계획)이 없다고 답했다. 자녀 계획이 있다는 답변은 23.3%였다. 2024년 가족과 출산조사에선 배우자가 없는 응답자의 63.2%가 자녀 계획이 있다고 답했다. 출산과 육아 과정에서 가장 큰 부담 요인(2개 선택)으로는 주거비, 양육비, 교육비 등 비용 부담(64.3%), 육아와 직장 생활 병행 어려움(54.3%), 돌봄 서비스 등 인프라 부족(42.7%)이 1~3위였다.

중소기업 노동자 85.0%는 대기업·공공기관 노동자보다 결혼·출산·육아를 병행하기 어렵다(매우 그렇다 44.3%, 그렇다 40.7%)고 답했다. 병행이 어려운 이유로 출산·육아 제도 활용이 어려운 직장 문화(63.5%)를 가장 많이 꼽았고, 복지 수준 차이(49.0%), 대체 인력 채용의 어려움 등으로 동료·사업주 부담 가중(46.7%)을 선택한 응답자도 많았다.

중소기업 노동자들에게 지금의 사업장에서 일·가정 양립 제도를 활용하기가 쉬운지를 물었더니 그렇지 않다는 답변이 43.7%로 그렇다는 답변(24.7%)의 2배에 가까웠다. 제도 활용이 어려운 이유(2개 선택)로는 동료·관리자 부담 가중(84.0%)이 가장 많았고, 장시간 노동·인사상 불이익 등 직장 분위기(56.5%)와 소득 감소 우려(43.5%)를 꼽은 응답자도 많았다.

일·가정 양립을 위해 가장 필요한 지원(2개 선택)으로 노동시간 단축·유연근무 활성화(47.7%), 돌봄 인프라 확대(35.7%), 대체 인력 채용 지원 확대(32.7%) 답변이 1~3위였다. 정부가 가장 우선 지원할 정책(2개 선택)으로는 양육비, 교육비 등 경제적 지원 확대(52.0%)란 답변이 가장 많았고, 육아휴직, 육아기 근로시간 단축제도 기간 등 출산·육아제도 확대(39.7%), 신혼부부 특별공급 등 주거지원 확대(31.7%) 등이 뒤를 이었다.

박 연구위원은 “출산·육아 부담 완화를 위해서는 경제적 지원 확대와 함께 실제 근로 환경에 맞는 돌봄서비스 확충이 필요하다”며 “특히 제조업 교대근무 특성 등을 고려하는 것이 중요하다”고 말했다. 박 연구위원은 시간제·24시간·주말 보육 등 다양한 시간대 보육 서비스 제공, 유연근무제 도입시 중소기업 인센티브 확대, 대체인력 구인 비용 지원 확대 등을 제안했다. 지능형 인공지능(AI) 폐쇄회로(CC)TV를 제작하는 회사에서 근로자대표로 참석한 김정호씨는 교대제 개편 노무 비용 지원, 단시간 근로 전환시 실질적 임금 차액 보전 방안 마련, 중소기업 밀집지역 거점형 공동직장어린이집 설치·운영비 국비 지원 확대 등 현장에 맞는 지원책이 필요하다고 말했다. 김진오 저출산고령사회위 부위원장은 이날 나온 현장 의견을 검토해 국가인구전략 등에 반영하겠다고 밝혔다.