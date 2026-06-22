당뇨병 치료제가 화상 흉터 억제에도 효과?··· 흉터 형성 물질 줄여









당뇨병 치료제 ‘에보글립틴’이 화상 후 두껍게 솟아오르는 비후성 흉터 억제 효과를 보일 수 있다는 연구 결과가 나왔다.

을지대 의과대학 김준범 교수, 차의과학대 김동현 교수, 한림대 의과대학 기연경·서정훈 교수로 구성된 공동 연구팀은 화상 후 비후성 흉터 조직에 대한 에보글립틴의 항섬유화 효과를 확인해 국제학술지 ‘사이언티픽 리포트(Scientific Reports)’에 발표했다고 22일 밝혔다. 연구진은 화상 환자에게서 확보한 비후성 흉터 조직과 정상 피부 조직에서 각각 섬유아세포를 분리하고 에보글립틴을 처리한 뒤 분자생물학적 변화를 분석했다.

비후성 흉터는 화상 환자에게 흔히 발생하는 합병증으로, 피부가 비정상적으로 두꺼워지고 붉게 솟아오르는 것이 특징이다. 심한 경우 통증과 가려움증, 관절 운동 제한 등을 유발해 환자의 삶의 질을 크게 저하시킬 수 있다. 현재 치료를 위해 수술, 압박요법, 스테로이드 주사 등을 활용하고 있으나 예방 및 치료에 효과적으로 쓸 수 있는 약물은 아직 제한적인 실정이다.

연구진은 에보글립틴이 피부 조직에 나타내는 효과를 분석했다. 그 결과, 세포의 형태 유지와 수축에 관여하는 단백질이며 조직이 손상됐을 때 발현돼 상처를 수축시키는 알파 평활근 액틴(α-SMA)을 비롯해 흉터 형성에 핵심적인 역할을 하는 물질(TGF-β1, YAP1, CTGF 등)의 발현이 유의미하게 감소했다. 또한 그물망 구조로 세포 밖 공간을 채우면서 과도한 흉터 형성의 원인이 되는 세포외기질(콜라겐 I·III형, 피브로넥틴 등)의 생성도 억제하는 것으로 나타났다. 흉터 조직의 섬유화를 일으키는 신호전달 경로 역시 억제해 흉터 형성 과정 전반에 걸쳐 에보글립틴의 조절 효과가 나타나는 것으로 확인됐다.

에보글립틴은 제2형 당뇨병 환자의 혈당 조절을 위한 치료제로 사용 중인 약이다. 기존 치료제를 다른 새로운 치료 목적으로 적용할 수 있을지 알아보는 이번 ‘약물 재창출’ 연구에서도 가능성을 보였다. 약물 재창출은 기존 약물의 안전성 자료와 임상 경험을 활용할 수 있어 신약 개발에 비해 개발 기간과 비용을 크게 단축할 수 있는 장점이 있다.

김준범 교수는 “화상 후 비후성 흉터는 환자들의 기능적·심리적 삶의 질에 큰 영향을 미치지만 효과적인 약물 치료법은 매우 제한적”이라며 “이번 연구는 기존 당뇨병 치료제의 새로운 활용 가능성을 제시한 것으로, 향후 흉터 치료 분야에서 의미 있는 치료 전략이 될 수 있을 것으로 기대한다”고 말했다.