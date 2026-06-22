김민석 “국회 복귀 후 선관위 개혁 ‘원포인트 개헌’ 본격 논의”

김민석 국무총리는 22일 “국회와 당에 돌아가면 중앙선거관리위원회 개혁과 관련한 원포인트 개헌을 본격적으로 논의할 것”이라고 말했다.

김 총리는 이날 정부서울청사에서 기자간담회를 열어 이같이 밝히며 “국민 대다수가 문제의식을 느끼고 있으니 이 문제만큼은 여야가 합의해 원포인트 개헌을 통해서라도 사회가 인정할 수 있는 대안을 만들어낼 수 있도록 노력하겠다”고 말했다.

김 총리는 6·3 지방선거 투표용지 부족 사태로 촉발된 참정권 문제와 관련해 “청년 주도의 사회적 공론화를 지원해 보고자 한다”면서 “그동안 우리 정치권이 청년이나 대학생들과 소통이 부족했다. 이번 참정권 문제를 계기로 청년들이 직접 나서서 토론하는 플랫폼이 필요하다고 생각했다”고 밝혔다.

김 총리는 “오늘 이재명 대통령에게 주례 보고를 하는 데 이와 관련해 특별히 제안할 사안도 있다”고 했다.

김 총리는 “총리직을 그만두더라도, 이 사안에 대한 사회적 공론화를 담당하는 총리실과 국무조정실에 이 사안을 챙겨줄 것을 요청하려 한다”면서 “저 역시 국회와 당에 돌아가서도 이 문제를 적극적으로 추진할 것”이라고 말했다.