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서울 강남구가 자치구 최초로 '강남국악관현악단'을 창단한다고 22일 밝혔다.

조성명 강남구청장은 "강남국악관현악단 창단은 우리의 소중한 문화유산인 국악을 지키는 데 그치지 않고, 구민들이 일상 속에서 즐기는 살아 있는 문화로 발전시키는 의미 있는 출발점"이라며 "전통과 현대가 조화를 이루는 품격 있는 글로벌 문화 도시 강남을 만들어갈 수 있도록 적극 지원하겠다"고 말했다.

김종섭 강남문화재단 이사장은 "청년 국악인들이 역량을 마음껏 펼치고, 구민이 자주 찾을 수 있는 완성도 높은 공연을 선보이도록 작품 개발과 공연 기획에 힘쓰겠다"고 전했다.

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강남구, 서울 최초 ‘강남국악관현악단’ 창단···K-음악 선보인다

입력 2026.06.22 12:11

  • 류인하 기자

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서울 강남구청 전경. 강남구 제공

서울 강남구청 전경. 강남구 제공

서울 강남구가 자치구 최초로 ‘강남국악관현악단’을 창단한다고 22일 밝혔다.

강남국악관현악단은 24일 오전 10시 강남씨어터에서 창단식을 열고 본격적인 활동을 시작한다. 악단 운영은 강남문화재단이 맡는다.

강남구는 국악을 전통 보존의 영역에 머물게 하지 않고, 주민과 국내외 관광객이 함께 즐기는 공연 콘텐츠로 확장한다는 계획이다. 특히 개포동 국립국악중·고등학교와 삼성동 국가무형유산전수교육관 등을 보유한 지역의 강점을 최대한 활용한다. 코엑스와 강남스퀘어, 선정릉 등 문화·관광 거점을 국악과 연결해 지역 국악 생태계 저변을 넓혀간다는 목표도 세웠다.

강남국악관현악단은 만 39세 이하 청년 국악인을 중심으로 꾸렸다. 가야금·거문고·대금·피리·해금·아쟁·타악 등 7개 파트, 총 20명 규모로 운영한다. 악단은 앞으로 주요 문화·관광 거점에서 정기 공연과 기획 공연 등 찾아가는 공연을 선보인다.

조성명 강남구청장은 “강남국악관현악단 창단은 우리의 소중한 문화유산인 국악을 지키는 데 그치지 않고, 구민들이 일상 속에서 즐기는 살아 있는 문화로 발전시키는 의미 있는 출발점”이라며 “전통과 현대가 조화를 이루는 품격 있는 글로벌 문화 도시 강남을 만들어갈 수 있도록 적극 지원하겠다”고 말했다.

김종섭 강남문화재단 이사장은 “청년 국악인들이 역량을 마음껏 펼치고, 구민이 자주 찾을 수 있는 완성도 높은 공연을 선보이도록 작품 개발과 공연 기획에 힘쓰겠다”고 전했다.

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