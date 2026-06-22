이화영, ‘연어 술파티 위증 유죄’ 1심 불복 항소···직권남용 공소기각은 수용

이화영 전 경기도 평화부지사가 검사실 술파티 위증 의혹 사건과 관련해 유죄를 선고한 1심 판결에 불복해 항소하기로 했다.

이 전 부지사 측 변호인단은 22일 1심 재판부인 수원지법 형사11부(재판장 송병훈)에 항소장을 제출할 예정이라고 밝혔다. 항소는 1심에서 유죄가 인정된 국회증언감정법 위반(위증) 혐의에만 국한된다. 대북지원 관련 직권남용 혐의 등에 대해 직권으로 내린 ‘공소기각’ 결정에 대해서는 항소하지 않기로 했다.

변호인단은 공소기각 결정이 내려진 직권남용 혐의에 대해서도 항소를 검토했지만, 검찰의 부당한 ‘쪼개기 별건 기소’ 관행에 법원이 사법적 제동을 걸고 경종을 울렸다는 의미가 더 크다고 판단해 수용한 것으로 전해졌다.

앞서 수원지법 형사11부는 열흘간의 국민참여재판 끝에 지난 20일 이 전 부지사의 위증 혐의를 유죄로 판단해 실형을 선고했다.

당시 재판부는 배심원 다수결(유죄 4, 무죄 3) 의견을 수용해 “피고인의 진술에 일관성이 없어 신빙성이 없다”고 유죄 이유를 밝혔다.

정치자금법 위반 혐의(쪼개기 후원)는 배심원단 만장일치 무죄 평결을 수용해 무죄를 선고했다. 직권남용 혐의 등에 대해서는 검찰의 기소 방식을 ‘공소권 남용’으로 지적하며 직권으로 공소를 기각했다.