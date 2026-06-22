올 여름에도 대구서 ‘치맥’ 어때요?···‘대구치맥페스티벌’, 7월1~5일 개최

대구시는 다음 달 1일부터 닷새간 달서구 두류공원 일대에서 ‘제14회 대구치맥페스티벌’을 개최한다고 22일 밝혔다.

대구시는 올해 축제에서 공간 연출과 참여형 콘텐츠를 강화할 방침이다. 시는 2·28 자유광장과 2·28 기념탑 주차장, 두류공원길 , 코오롱 야외음악당 등 구역을 나눠 각 공간의 특색을 살린 콘텐츠를 마련한다.

메인 축제장인 2·28 자유광장은 ‘대프리카 워터피아’를 주제로 대구의 무더운 여름과 시원한 물, EDM(일렉트로닉 댄스 뮤직) 공연, 치맥 문화를 결합한 복합 체험 공간으로 조성된다.

대구시는 360도 원형 무대를 중심으로 관람객과 무대가 하나되도록 설계해 현장감과 몰입도를 한층 높였다고 설명했다.

2·28 기념탑 주차장에서는 DJ와 관람객이 함께 즐기는 이른바 ‘치맥떼창 클럽’이 열린다. 관람객들이 함께 노래하고 즐기는 참여형 프로그램으로 축제의 열기를 한층 끌어올릴 전망이다.

두류공원길 일대는 치맥과 K-컬처가 어우러진 ‘K-치맥 컬처 스트리트’로 운영된다. 다채로운 포토존으로 구성된 치맥 웰컴 스트리트 등을 통해 젊은 세대와 국내·외 관광객들에게 색다른 축제 경험을 제공할 것으로 기대된다.

코오롱 야외음악당은 우천이나 폭염에도 쾌적하게 축제를 즐길 수 있는 ‘치상낙원 EGG섬’으로 꾸며진다. 지난해 관람객 만족도 조사에서 호응도가 가장 높았던 공간으로, 올해는 시그니처 포토존과 참여형 미션 프로그램인 ‘황금 EGG를 찾아라’ 등 다양한 체험 요소를 더한다.

특히 올해는 치맥과 러닝을 접목한 ‘제1회 대프리카 치맥런’을 선보일 예정이다. 축제 전날(6월30일) 열리는 치맥런은 두류공원 러닝 코스 2바퀴(약 5.5㎞)를 돌고, 완주 후에는 쿨다운 프로그램과 치맥 EDM 파티가 이어지는 방식으로 진행된다.

MZ세대를 겨냥한 콘텐츠도 강화한다. 시는 인기 작가와 협업해 마그넷·가방·쿨타월·치킨 피규어 키링 등 다양한 상품도 출시할 예정이다.

이밖에 대구시는 여름철 체감온도를 낮추고 관람객 편의 증진을 위해 쿨링포그 시설을 확충하기로 했다. 주요 동선의 경사로와 보행 환경을 개선하고 휠체어 이용이 가능한 관람 동선을 확보하는 한편, 장애인 전용 관람석과 편의시설을 확대 운영할 계획이다.

한편 시는 올해 축제 구호를 ‘치맥26(이륙)’으로 정했다. 대구시는 올해를 ‘세계화의 원년’으로 삼고 글로벌 축제로 발전시키겠다는 의지를 갖고 있다. 산업·관광·문화를 결합시켜 해외 관광객 유치와 지역경제 활성화는 물론 장기적으로는 ‘100년 축제’로 성장시키는 것을 목표로 한다.

축제를 넘어 글로벌 브랜드화 전략을 추진하겠다는 게 대구시의 구상이다. 대구치맥페스티벌은 2013년 첫 개최를 시작으로 2020~2026년 7년 연속 문화체육관광부의 ‘문화관광축제’로 지정됐다. 올해는 ‘예비 글로벌축제’에도 선정돼 국비 2억5000만원을 지원받았다.

김종식 대구시 농산유통과장은 “올해 축제는 새로운 콘텐츠와 공간 연출을 통해 한 단계 더 도약하는 전환점이 될 것”이라며 “치맥을 매개로 세계인이 함께 어울리는 글로벌 축제로 성장할 수 있도록 축제의 품격과 콘텐츠 경쟁력을 지속적으로 높여 나가겠다”고 말했다.