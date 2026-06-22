파크골프장 이용하면 지역화폐 준다…충북 보은군 상품권 환급제 시행

충북 보은군이 지역경제 활성화를 위해 보은파크골프장 이용요금 일부를 지역사랑 상품권으로 돌려주는 스포츠마케팅에 나선다.

보은군은 내달부터 탄부면 보은파크골프장 관외 방문객을 대상으로 이용료를 결초보은상품권으로 환급하는 상품권 환급제를 시행한다고 22일 밝혔다.

보은파크골프장은 탄부면 덕동리 보청천 둔치에 조성된 36홀 규모의 파크골프장이다. 지난해 5월 개장했다. 이곳은 수려한 자연경관과 다양한 난이도의 코스를 갖춰 전국 파크골프 동호인들의 발길이 이어지고 있다.

보은군에 따르면 지난해에는 2만1000여 명이 보은파크골프장을 이용했고, 올해 5월까지 누적 방문객은 1만6000여 명을 기록하고 있다.

이용요금은 보은군민은 무료이며, 관외 방문객은 5000원이다.

보은군은 지역 내 소비 촉진과 상권 활성화를 위해 이번 상품권 환급제를 도입했다.

보은파크골프장을 찾은 외지 방문객이 이용료 5000원(4시간 이용 기준)을 내면 3000원 상당의 결초보은상품권을 받게 된다. 환급받은 상품권은 보은 지역화폐 가맹점에서 사용할 수 있다.

이병길 보은군 스포츠산업과장은 “이번 환급제도는 파크골프장을 찾는 방문객들의 방문 부담을 줄이고 지역 상권에 활력을 불어넣기 위한 시책”이라며 “이 제도가 스포츠와 관광, 지역경제가 함께 활성화되는 효과를 거둘 것으로 기대하고 있다”고 말했다.