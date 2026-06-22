플라스틱 줄이고 싶어도…국민 절반 “대안 없어 실천 못 해”

국민 10명 중 8명 이상은 플라스틱 오염 문제를 심각하게 인식하고 있고, 사용을 줄일 의향이 있는 것으로 나타났다. 국민 다수는 플라스틱을 덜 쓰고 싶어도 시중 제품 대부분이 일회용 포장재로 출시돼 어쩔 수 없이 사용한다고 답했다.

22일 플뿌리연대가 지난달 성인 남녀 1000명을 대상으로 진행한 ‘2026 플라스틱 인식 조사’ 결과를 보면, 응답자의 83.6%는 플라스틱 오염 문제를 심각하게 인식하고 있다고 답했다. 일상생활에서 플라스틱 사용을 줄일 의향이 있다는 응답도 81.3%에 달했다.

반면 플라스틱 오염 문제 해결을 위해 개인적인 실천을 하고 있다는 응답은 49.1%에 그쳤다. 시민들의 높은 문제의식이 실제 감축 행동으로 이어지지 못하고 있는 셈이다.

플라스틱 감축 실천이 저조한 이유로는 ‘제품이 일회용 포장재로만 판매돼서’(68.7%)라는 응답이 가장 많았다. 사용·폐기 과정의 가장 큰 문제점을 묻는 질문에는 ‘안 쓰려 해도 적절한 대안이 없다’(49%)고 답했다. 플라스틱 중심의 제품 설계와 유통 구조가 개인의 감축 실천을 가로막고 있는 것으로 풀이된다.

플뿌리연대는 “플라스틱 사용은 개인의 의지 부족 때문이 아니라 일회용 포장 중심의 생산·유통 구조, 재사용 인프라 부족 등 구조적 문제 때문”이라고 설명했다.

응답자들은 플라스틱 감축이 가장 시급한 산업 분야로 포장재(80.2%)와 소비재(63.2%)를 지목했다. 플라스틱 사용이 가장 필요한 산업은 의료(63.6%)라고 답했다.

플라스틱 문제 해결의 주요 책임 주체로는 정부(64.4%)와 기업(58.8%)을 꼽았다. 응답자의 79.1%는 재사용 시스템이 마련되면 일회용품 사용을 줄이겠다고 답했다. 시민들의 실천 의지가 제도와 인프라 부족에 가로막혀 있다는 점을 보여주는 대목이다.

플뿌리연대는 “시민들은 개인의 분리배출이나 소비 습관 변화만으로는 문제를 해결할 수 없다고 본다”며 “정부가 규제를 만들고, 기업은 생산·포장·유통에 대한 책임을 져야 한다”고 했다.

이번 조사는 풀뿌리연대가 여론조사기관 마이크로밀 엠브레인에 의뢰해 지난달 27~28일 전국 만 20~69세 성인 남녀 1000명에게 온라인 설문 방식으로 실시됐다.