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플라스틱 줄이고 싶어도…국민 절반 “대안 없어 실천 못 해”

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본문 요약

국민 10명 중 8명 이상은 플라스틱 오염 문제를 심각하게 인식하고 있고, 사용을 줄일 의향도 있는 것으로 나타났다.

플라스틱 중심의 제품 설계와 유통 구조가 개인의 감축 실천을 가로막고 있는 것으로 풀이된다.

플뿌리연대는 "플라스틱 사용은 개인의 의지 부족 때문이 아니라 일회용 포장 중심의 생산·유통 구조, 재사용 인프라 부족 등 구조적 문제 때문"이라고 설명했다.

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(제공 = 경향신문&NAVER MEDIA API)

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플라스틱 줄이고 싶어도…국민 절반 “대안 없어 실천 못 해”

입력 2026.06.22 13:11

수정 2026.06.22 14:11

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  • 반기웅 기자

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국내외 17개 시민단체로 구성된 플뿌리연대 회원들이 22일 오전 청와대 사랑채 앞에서 ‘플라스틱 졸업식’을 열고 있다. 플뿌리연대 제공

국내외 17개 시민단체로 구성된 플뿌리연대 회원들이 22일 오전 청와대 사랑채 앞에서 ‘플라스틱 졸업식’을 열고 있다. 플뿌리연대 제공

국민 10명 중 8명 이상은 플라스틱 오염 문제를 심각하게 인식하고 있고, 사용을 줄일 의향이 있는 것으로 나타났다. 국민 다수는 플라스틱을 덜 쓰고 싶어도 시중 제품 대부분이 일회용 포장재로 출시돼 어쩔 수 없이 사용한다고 답했다.

22일 플뿌리연대가 지난달 성인 남녀 1000명을 대상으로 진행한 ‘2026 플라스틱 인식 조사’ 결과를 보면, 응답자의 83.6%는 플라스틱 오염 문제를 심각하게 인식하고 있다고 답했다. 일상생활에서 플라스틱 사용을 줄일 의향이 있다는 응답도 81.3%에 달했다.

반면 플라스틱 오염 문제 해결을 위해 개인적인 실천을 하고 있다는 응답은 49.1%에 그쳤다. 시민들의 높은 문제의식이 실제 감축 행동으로 이어지지 못하고 있는 셈이다.

플라스틱 감축 실천이 저조한 이유로는 ‘제품이 일회용 포장재로만 판매돼서’(68.7%)라는 응답이 가장 많았다. 사용·폐기 과정의 가장 큰 문제점을 묻는 질문에는 ‘안 쓰려 해도 적절한 대안이 없다’(49%)고 답했다. 플라스틱 중심의 제품 설계와 유통 구조가 개인의 감축 실천을 가로막고 있는 것으로 풀이된다.

플뿌리연대는 “플라스틱 사용은 개인의 의지 부족 때문이 아니라 일회용 포장 중심의 생산·유통 구조, 재사용 인프라 부족 등 구조적 문제 때문”이라고 설명했다.

응답자들은 플라스틱 감축이 가장 시급한 산업 분야로 포장재(80.2%)와 소비재(63.2%)를 지목했다. 플라스틱 사용이 가장 필요한 산업은 의료(63.6%)라고 답했다.

2026 플라스틱 인식 조사. 플뿌리연대 제공

2026 플라스틱 인식 조사. 플뿌리연대 제공

플라스틱 문제 해결의 주요 책임 주체로는 정부(64.4%)와 기업(58.8%)을 꼽았다. 응답자의 79.1%는 재사용 시스템이 마련되면 일회용품 사용을 줄이겠다고 답했다. 시민들의 실천 의지가 제도와 인프라 부족에 가로막혀 있다는 점을 보여주는 대목이다.

플뿌리연대는 “시민들은 개인의 분리배출이나 소비 습관 변화만으로는 문제를 해결할 수 없다고 본다”며 “정부가 규제를 만들고, 기업은 생산·포장·유통에 대한 책임을 져야 한다”고 했다.

이번 조사는 풀뿌리연대가 여론조사기관 마이크로밀 엠브레인에 의뢰해 지난달 27~28일 전국 만 20~69세 성인 남녀 1000명에게 온라인 설문 방식으로 실시됐다.

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