SK에너지, 주유소 공급가 사전 고지하기로···“기름값 예측 가능성 강화”

그동안 해왔던 사후정산 방식은 폐지 생계형 운전자 한 달간 경유 50원 할인

SK에너지가 석유 최고가격제 종료 이후 주유소에 공급하는 공급가를 일주일 단위로 사전에 고지하기로 했다. 기존에는 공급하고 일정 기간이 지난 뒤 시장가를 반영해 공급가를 확정·정산하는 사후정산 방식이었는데, 이를 폐지하고 공급가를 사전 고지하고 주 단위 정산하는 방식으로 바꾼다는 것이다.

SK에너지는 이같은 내용의 새 공급가 체계를 도입한다고 22일 밝혔다. 새 공급가 체계를 도입하면 주유소로서는 매입가의 예측 가능성을 높일 수 있고, 이로 인해 소비자 가격 안정에도 기여할 수 있을 것으로 SK에너지는 기대하고 있다.

사전에 고지된 공급가를 기반으로 주유소 판매가가 정해지는 만큼 휘발유, 경유 등의 가격이 예측 가능한 범위 내에서 형성될 것으로 보고 있다. 또 중동 지역 전쟁 발발 등 국제 유가가 급등할 경우 인상된 공급가를 사전 고지하면 고객과 시장의 이해가 높아질 수 있을 것으로 전망했다.

SK에너지는 오는 23일부터 생계형 운수 사업자의 연료비 부담 완화를 위해 석유 최고가격제 종료 때까지 최장 한 달간 한시적으로 자동차용 경유를 ℓ당 50원 할인하기로 했다. 직영 주유소 73개소의 경우 판매가를 50원 바로 인하하고, 자영 주유소 역시 50원 할인할 수 있도록 할인 지원금을 지급한다.

SK에너지는 “고유가 시기 정부의 물가 안정 기조에 자발적으로 협조해, 업계 대표로 ‘생계형 연료’인 경유를 중심으로 석유제품 가격 안정화 지원에 나서는 것”이라고 설명했다.

아울러 SK에너지는 중동 정세 불안으로 주목받은 에너지 안보 강화 필요성에 대응해 원유 수입처 다변화도 추진한다. 원유 수입처 확대와 다변화 설비 투자 등을 통해 중동산 원유 도입 비중을 현재 약 70% 수준에서 50%까지 낮춘다.

SK에너지는 이번 조치가 시장 질서 확립과 민생 안정, 에너지 안보 강화 등 정부 정책 기조에 적극적으로 호응하기 위한 것이라고 설명했다. 또 고유가 국면에서 높아진 정유업계에 대한 사회적 요구에 선제적으로 대응하고 지난 4월 국회에서 체결된 정유사·주유소 간 상생협약 이행을 위한 후속 조치라고 덧붙였다.

김종화 SK에너지 사장은 “SK에너지는 책임 있는 에너지기업으로서 공급가격 결정 구조 개선 및 국민 생활안정 지원, 원유 도입선 다변화 등 다양한 노력을 통해 고객과 시장의 신뢰를 높여 나가겠다”고 밝혔다.