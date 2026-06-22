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본문 요약

2002년 한·일 대회 이후 24년째 월드컵 본선 무대를 밟지 못하는 중국이 2026 북중미 월드컵에 참가자를 배출했다.

마닝은 2002년 대회 이후 24년 만에 월드컵 본선 무대에 휘슬을 분 중국 심판이라는 새 역사를 썼다.

마닝은 2022년 카타르 월드컵 당시 대기심으로만 6경기에 나선 끝에 이번 대회에서 마침내 주심으로 경기를 지휘했다.

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중국 “우리도 월드컵 본선 밟았다” 우쭐···마닝, 24년 만에 주심 활약하자 언론 대서특필

입력 2026.06.22 13:53

  • 양승남 기자

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21일 북중미 월드컵 에콰도르-퀴라소전에 심판으로 활약한 중국 심판진. 인민일보 스포츠 SNS

21일 북중미 월드컵 에콰도르-퀴라소전에 심판으로 활약한 중국 심판진. 인민일보 스포츠 SNS

2002년 한·일 대회 이후 24년째 월드컵 본선 무대를 밟지 못하는 중국이 2026 북중미 월드컵에 참가자를 배출했다. 대표팀은 아니고 심판이다. 대표팀은 세계 축구의 높은 벽을 실감하며 예선 문턱을 넘지 못했지만, 심판이 당당히 본선 무대에 출격하자 중국 언론이 대서특필했다.

중국 관영 인민일보의 스포츠 전문 채널인 ‘인민일보 스포츠’는 22일 사회관계망서비스(SNS)를 통해 이번 북중미 월드컵 주심으로 활약한 마닝(47)의 활약상을 집중 조명했다. 이 매체는 “21일 열린 E조 에콰도르-퀴라소전에서 마닝이 주심으로, 저우페이는 부심, 푸밍은 비디오 판독(VAR) 부심으로 활약하며 새로운 월드컵 이정표를 세웠다”고 전했다. 마닝은 0-0으로 끝난 이 경기에서 에콰도르에 한 장의 옐로카드를, 퀴라소에 다섯 장의 옐로카드를 뽑아드는 등 단호한 판정을 보였다. 마닝은 2002년 대회 이후 24년 만에 월드컵 본선 무대에 휘슬을 분 중국 심판이라는 새 역사를 썼다. 마닝은 2022년 카타르 월드컵 당시 대기심으로만 6경기에 나선 끝에 이번 대회에서 마침내 주심으로 경기를 지휘했다.

21일 북중미 월드컵 에콰도르-퀴라소전 주심으로 활약한 마닝. 신화연합뉴스

21일 북중미 월드컵 에콰도르-퀴라소전 주심으로 활약한 마닝. 신화연합뉴스

중국 언론은 자국 대표팀이 본선 진출에 거듭 실패하는 잔혹사 속에서 심판이라도 24년 만에 월드컵에 출전한 것을 비중 있게 보도했다.

중국 신화통신은 “한 경기에 중국 심판 3명이 동시에 배정된 것은 최근 수년간 중국 심판들이 이뤄낸 성과를 보여준다”고 의미를 부여하며 “중국 축구가 FIFA의 엘리트 시스템 안으로 깊숙이 들어간 증거”라고 보도했다.

중국 축구팬들은 대표팀이 6회 연속 월드컵 본선 진출에 실패한 가운데 심판이라도 월드컵 무대를 밟은 것에 위안을 삼으며 “절반의 성공”이라고 평가하고 있다.

한편 FIFA는 이번 대회에 주심 52명, 부심 88명, VAR 30명 등 역대 최대 규모의 심판진을 6개 대륙 50개 회원국에서 선발했다.

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