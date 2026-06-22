벼랑 끝 스타머 총리···이르면 오늘 거취 밝힐 듯

집권 노동당 안팎의 거센 사퇴 압박을 받고 있는 키어 스타머 영국 총리가 이르면 22일(현지시간) 거취를 밝힐 것으로 보인다.

영국 일간 가디언은 스타머 총리가 이날 오전 사임 일정을 발표할 가능성이 크다고 보도했다. 보도에 따르면 스타머 총리는 주말 동안 가족과 함께 시골 별장에 머물며 거취를 숙고했으며, 측근들과 함께 퇴임 계획을 사실상 마무리한 상태다. 가디언은 스타머 총리와 참모진이 지난 20일 사임 연설 초안 작성에 착수했으며 오는 9월 노동당 전당대회 전후까지 대표직을 유지한 뒤 권력을 이양하는 방안이 유력하게 검토되고 있다고 전했다. 정권 이양을 위한 초기 준비 작업도 이미 시작된 것으로 알려졌다.

스타머 총리가 벼랑 끝에 몰린 결정적 계기는 노동당의 유력한 차기 총리 주자인 앤디 버넘 전 맨체스터 시장의 보궐선거 승리다. 버넘은 지난 18일 잉글랜드 북서부 메이커필드 하원의원 보궐선거에서 극우 성향의 개혁당 후보를 크게 꺾고 의회에 입성했다.

노동당 규정상 당 대표는 현직 하원의원만 맡을 수 있기 때문에 이번 승리로 버넘은 대표 출마 자격을 확보하게 됐다. 그는 당선 직후 “노동당에 말한다. 이번이 변화를 가져올 마지막 기회”라며 사실상 당 대표 경선 출마 의사를 밝혔다.

노동당 소속 하원의원 403명 가운데 20%인 81명 이상의 지지만 확보하면 공식 대표 경선을 요구할 수 있다. 영국 언론들은 버넘 의원이 현재 노동당 의원 약 300명의 지지를 확보한 것으로 파악하고 있다. 스타머 총리가 자진 사임하지 않은 상황에서 버넘 의원이 당 대표 경선을 요구하면 총리는 자동으로 후보에 오른다.

스타머 총리는 지난해 총선 압승을 근거로 2029년까지 집권할 정당성이 있다고 주장해왔지만 최근 지지율은 현대 영국 정치사에서도 최저 수준에 근접했다는 평가를 받고 있다.

지난 5월 지방선거 참패에 이어 버넘의 돌풍까지 겹치면서 당내 입지는 급속도로 작아졌다. 영국 일간 텔레그래프는 버넘의 당선 이후 내각 내부에서 “상당한 움직임”이 나타났으며 이것이 스타머 총리의 입장 변화에 영향을 미쳤다고 전했다.

핵심 측근들 사이에서도 공개적으로 퇴진론이 나오고 있다. 스타머 총리의 충성파로 알려진 한 의원은 “남아 있는 사람이 거의 없다”며 “총리실에서 일하는 친척이나 오랜 개인 친구 정도만이 사실상 유일한 지지자”라고 말했다. 다른 관계자는 버넘의 총리 취임을 막으려는 시도에 대해 “중력을 거스르려는 것과 같다”고 표현했다. 한 정부 관계자는 “이번 주가 끝나기 전에 무언가 일어날 것”이라며 “스타머 총리가 스스로 물러나지 않을 경우 정부 내 대규모 집단 사퇴가 현실화할 수 있다”고 말했다.

친스타머계로 분류되는 피터 카일 기업장관 역시 BBC 인터뷰에서 “(총리의) 지도력에 도전하는 세력이 존재하지 않는다고 생각해서는 안 된다”며 “변화가 있든 없든 국민에게 필요한 방향으로 이뤄져야 한다”고 말했다. 영국 스카이뉴스는 이베트 쿠퍼 외교장관도 비공개적으로 스타머 총리에게 사퇴를 권고했다고 보도했다.

여기에 도널드 트럼프 미국 대통령까지 논란에 가세했다. 트럼프 대통령은 트루스소셜에 “키어 스타머는 영국 총리직에서 물러날 것”이라며 “그는 이민 문제와 북해 석유 생산 확대에 처참하게 실패했다”고 적었다.

다만 영국에서는 미국 대통령이 공개적으로 영국 총리의 거취를 거론한 것을 두고 내정 간섭이라는 비판도 나온다. 워싱턴포스트(WP)에 따르면 영국 총리실은 스타머 총리가 주말 동안 트럼프 대통령과 어떤 대화도 나누지 않았다고 밝혔다.