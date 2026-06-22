[속보]중기부 “‘모두의 창업’ 개인정보유출 경찰에 수사 의뢰”

중소벤처기업부는 ‘모두의 창업’ 프로젝트와 관련한 개인정보 유출 사건과 관련해 22일 오후 경찰청에 수사를 의뢰했다고 밝혔다.

노용석 중기부 1차관은 이날 오후 정부서울청사에서 한 브리핑에서 “금번 플랫폼 유출로 불편을 끼쳐드리고 특히 정부에 대한 여러분의 신뢰를 지켜드리지 못한 점에 대해 머리 숙여 깊이 사과드린다”면서 이같이 밝혔다.