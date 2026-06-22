충북 괴산 자연울림음악분수에 ‘아기상어’·‘골든’ 울려 퍼진다

충북 괴산의 명소로 자리잡고 있는 ‘자연울림음악분수’에 다양한 세대를 아우르는 신규 음원이 추가됐다.

괴산군은 지역을 찾은 방문객들에게 더욱 풍성한 볼거리와 즐거움을 제공하기 위해 괴산읍 동부리 괴산대교 하상변 자연울림음악분수에 인기곡과 명곡 등 13곡을 추가했다고 22일 밝혔다.

이번에 추가된 음원은 전 세대의 취향을 아우르는 폭넓은 장르로 구성된 것이 특징이다. 방탄소년단(BTS)의 ‘다이너마이트(Dynamite)’, 로제의 ‘APT(아파트)’, 블랙핑크의 ‘뛰어’, 데이식스의 ‘해피(Happy)’가 추가됐다. 중장년층의 사랑을 받는 임영웅의 ‘사랑은 늘 도망가’, 영탁의 ‘막걸리 한잔’, 박현빈의 ‘곤드레만드레’도 있다.

데몬헌터스(Demon Hunters)의 ‘골든(Golden)’을 비롯해 어린이들을 위 핑크퐁의 ‘아기상어’, 디즈니의 ‘주(Zoo)’ 등도 리스트에 포함됐다.

괴산군은 올 하반기부터 군민과 관광객을 대상으로 연출곡 추천을 받아 선곡에 반영하는 등 세대별 선호도와 관람객 취향을 고려한 맞춤형 운영으로 만족도를 높여 나갈 방침이다.

송인헌 괴산군수는 “대중의 선호도가 높은 다양한 장르의 곡을 엄선해 추가했다”며 “자연울림음악분수가 괴산을 찾는 관광객들과 지역 주민들에게 일상의 스트레스를 날려버리는 최고의 휴식처이자 문화 공간으로 자리매김할 수 있도록 운영에 최선을 다하겠다”고 말했다.

자연울림음악분수는 매주 월요일을 제외하고 매일 오전과 저녁 하루 2회 운영된다.