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광진구 옛 청사, 전 세대 누리는 ‘공공 체육·문화 복합 거점’된다

입력 2026.06.22 14:05

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서울 광진구청 옛 청사 전경. 현재는 모든 행정업무를 비롯한 구청의 기능이 신청사로 넘어갔다. 광진구 제공

서울 광진구청 옛 청사 전경. 현재는 모든 행정업무를 비롯한 구청의 기능이 신청사로 넘어갔다. 광진구 제공

서울 광진구가 옛 청사 부지를 ‘온 세대 통합형 공공 체육·문화 복합 거점’으로 조성한다고 22일 밝혔다.

구는 올해 3월부터 전문가 자문단을 가동해 구의역세권 성장을 이끌 옛 청사 부지 복합 개발 작업에 착수해 왔다. 여기에 서울시가 발표한 시니어 통합 여가 시설인 ‘활력 충전 센터’ 도입을 추진해 청소년과 청장년은 물론 노년층까지 아우르는 공공 복합 센터를 건립하기로 정했다.

구는 설문조사를 거쳐 주민 선호도가 가장 높았던 수영장을 갖춘 복합 체육 센터, 공공 도서관, 청소년 복합 시설, 공영 주차장 도입을 1순위로 검토해 왔다. 여기에 시니어 여가·특화 거점까지 더하면 특정 세대에 국한되지 않는 촘촘한 생애 주기별 공공 서비스 제공이 가능할 전망이다.

구 관계자는 “다양한 세대가 교류할 수 있는 공간 배치는 물론이고 공공성과 경제성을 동시에 충족할 수 있는 수익 시설을 전략적으로 연계해 최적의 실행 로드맵을 도출할 계획”이라고 밝혔다.

광진구는 ‘구의자양 재정비촉진지구’ 내 첨단 업무 복합 개발과 함께 이번 옛 청사 개발을 성공적으로 완료해 동북권의 새로운 핵심 상업·업무 및 문화 중심지로 탈바꿈시킬 것으로 기대했다.

김경호 광진구청장은 “옛 청사 부지는 온 세대가 함께 어울리고 소통하는 광진구의 진정한 랜드마크가 될 것”이라며 “아이부터 어르신까지 모든 구민이 일상 속에서 품격 있는 복합 공간을 누릴 수 있도록 개발에 속도를 내겠다”고 말했다.

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