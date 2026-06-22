대구, 전통시장·하천둔치 주차장 손본다···‘스마트 주차서비스’ 마련

대구시는 전통시장 이용객의 주차 편의를 높이고 집중호우 등 기상 이변에 대비하기 위해 ‘스마트 주차서비스 구축사업’을 본격 추진한다고 22일 밝혔다.

이 사업은 지역 전통시장을 대상으로 한 정보통신기술(ICT) 융합형 스마트주차장 구축사업과 하천둔치주차장 관제시스템 구축사업으로 나눠 진행된다. 대구시는 오는 10월까지 사업을 마칠 계획이다.

전통시장의 경우 서문시장·칠성시장·팔달신시장 등 공영주차장 3곳(945면)이 대상지다. 주차면마다 설치된 사물인터넷(IoT) 센서가 빈 주차공간 정보를 실시간으로 수집한 뒤, 주차장 입구 안내판과 인근 도로의 주차안내 전광판(VMS)을 통해 운전자에게 실시간으로 제공하게 된다.

시민들은 ‘통합주차정보시스템’에서 시장 방문 전이나 주차장 진입 전 주차공간 정보를 미리 확인할 수 있게 된다.

대구시는 전통시장 접근성 향상과 지역 상권 활성화에 도움이 될 것으로 기대한다.

또한 시는 국지성 집중호우 시 차량 침수 피해를 막는 등 재난 대응체계를 강화하기 위해 동신교 및 아양기찻길 좌안과 욱수골, 용계천 하부 등 단시간 내 침수 우려가 높은 하천둔치 주차장 4곳도 살핀다.

이들 주차장에는 실시간 관제시스템이 구축돼 통합주차정보시스템과 연계된다. 대구시는 폭우 등 재난 상황 발생 시 차량 진입을 통제하고, 차량 소유주에게 신속하게 상황을 알려 침수 및 유실 피해를 최소화할 계획이다.

허준석 대구시 교통국장은 “앞으로도 시민들이 일상에서 체감할 수 있는 스마트 교통 인프라를 지속적으로 확대해 나가겠다”고 말했다.