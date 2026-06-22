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‘현대미술 거장’ 호크니 유언 따라···비공개 장례식에 단 2명만 참석

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본문 요약

지난 11일 88세를 일기로 세상을 떠난 영국의 현대미술 거장 데이비드 호크니의 장례식이 단 두 명만 참석한 채 비공개로 치러졌다.

현대미술의 거장 데이비드 호크니가 지난 11일 세상을 떠났다.

호크니의 홍보 담당자는 AP 등 외신에 "20세기와 21세기 현대미술에서 가장 중요한 인물 중 한 명인 호크니가 89세 생일을 약 한 달 남기고 자택에서 평화롭게 세상을 떠났다"고 밝혔다.

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‘현대미술 거장’ 호크니 유언 따라···비공개 장례식에 단 2명만 참석

입력 2026.06.22 14:36

  • 배시은 기자

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영국 화가 데이비드 호크니가 2017년 9월26일 프랑스 파리 퐁피두 센터에서 자신의 작품 중 하나인 ‘2011년 이스트 요크셔 올드게이트 봄의 도래(The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011)’ 앞에서 포즈를 취하고 있다. AFP연합뉴스

영국 화가 데이비드 호크니가 2017년 9월26일 프랑스 파리 퐁피두 센터에서 자신의 작품 중 하나인 ‘2011년 이스트 요크셔 올드게이트 봄의 도래(The Arrival of Spring in Woldgate, East Yorkshire in 2011)’ 앞에서 포즈를 취하고 있다. AFP연합뉴스

지난 11일(현지시간) 88세를 일기로 세상을 떠난 영국의 현대미술 거장 데이비드 호크니의 장례식이 단 두 명만 참석한 채 비공개로 치러졌다.

영국 BBC 방송과 가디언은 21일 호크니의 홍보 담당자 에리카 볼턴을 인용해 호크니의 장례식이 이미 비공개로 열렸다고 보도했다.

장례식에는 호크니의 생전 뜻에 따라 그의 오랜 파트너인 장피에르 곤살베스 드 리마(61)와 조카손자인 사진작가 리처드 호크니(33)만 참석했으며, 그 외의 세부 사항은 공개되지 않았다. 두 사람은 모두 호크니가 2008년 설립한 데이비드 호크니 재단의 이사다.

볼턴은 “호크니의 장례 절차와 추모식에 대해 많은 문의를 받았다”며 “호크니의 분명한 뜻은 장례식에 그의 파트너와 조카손자만 참석하고 두 사람의 사생활이 존중돼야 한다는 것이었다”고 밝혔다.

호크니는 자신의 장례식을 소규모로 치르기를 원해왔던 것으로 알려졌다. 그는 1990년 기사 작위를 거절했으며, 13년 뒤인 2003년 한 지역지와의 인터뷰에서 “나는 요란한 일을 좋아하지 않는다”며 “어떤 종류의 상도 중요하게 여기지 않는다. 나는 내 친구들을 중요하게 여긴다”고 이유를 밝힌 바 있다.

다만 호크니의 추모식은 그가 살았던 여러 도시에서 잇따라 열릴 예정이다. 첫 추모식은 내년 봄 런던에서 열리며, 이후 요크셔와 프랑스 파리, 미국 로스앤젤레스에서도 추모 행사가 이어진다. 요크셔는 호크니가 태어난 곳이며, 파리와 로스앤젤레스는 그가 생애 여러 시기에 머물렀던 도시들이다.

볼턴은 또 호크니의 개인 소장 작품 대부분이 그의 유산을 이어가기 위해 전 세계 재단과 공공기관에 기증될 예정이라고 전했다.

1937년 영국 요크셔주 브래드퍼드에서 태어난 호크니는 1960년대 팝아트 운동을 대표한 인물 중 한 명으로, 70년에 걸친 경력 동안 생동감 있는 색채와 혁신적인 표현으로 큰 사랑을 받았다.

그는 1960년대 미국 로스앤젤레스로 건너가 ‘더 큰 첨벙’(A Bigger Splash·1967) 등 햇살 가득한 수영장 그림으로 명성을 얻었다. ‘예술가의 초상’(1972)은 2018년 뉴욕 크리스티 경매에서 9030만달러(당시 환율로 약 1020억원)에 낙찰되며 당시 생존 작가 경매 최고가 기록을 세웠다.

말년에는 아이패드 드로잉에 관심을 가지는 등 새로운 도구와 기법에 열려 있는 태도를 보였다.

호크니의 별세 소식에 찰스 3세 국왕은 그를 “수많은 이들에게 소중한 친구이자 영감”이었다고 추모했다. 키어 스타머 영국 총리도 “영국에서 가장 찬사를 받은 예술가 중 한 명”이었다며 애도를 표했다.

생전 ‘세계 최고가 작품’ 작가, 데이비드 호크니 88세로 별세

현대미술의 거장 데이비드 호크니가 지난 11일(현지시간) 세상을 떠났다. 향년 88세. 호크니의 홍보 담당자는 AP 등 외신에 “20세기와 21세기 현대미술에서 가장 중요한 인물 중 한 명인 호크니가 89세 생일을 약 한 달 남기고 자택에서 평화롭게 세상을 떠났다”고 밝혔다. 영국 출신 현대미술 화가인 호크니는 20세기 미술의 아이콘이다. 1960년대...

https://www.khan.co.kr/article/202606142009015#ENT

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