치매 진행 위험 6단계로 예측한다···국내 연구진 새 기준 제시

국내 연구진이 알츠하이머병 환자가 앞으로 얼마나 빠르게 악화될지를 예측할 수 있는 새로운 기준을 마련했다.

질병관리청 국립보건연구원은 국내 노인성 치매환자 코호트 자료를 활용해 알츠하이머병 진행 위험을 구분할 수 있는 6단계 기준을 마련했다고 22일 밝혔다.

알츠하이머병은 가장 흔한 치매 원인 질환으로, 인지 기능이 정상인 상태에서 경도인지장애를 거쳐 치매로 진행되는 특징을 보인다. 그러나 같은 진단 단계에 있더라도 실제 질병 악화 속도와 향후 경과는 개인마다 크게 다를 수 있다.

연구진은 질병관리청의 한국형 치매 코호트 자료를 활용해 치매 환자 코호트 참여자 1263명을 분석했다. 인지기능 검사 결과뿐 아니라 혈액 바이오마커, 뇌 자기공명영상(MRI), 아밀로이드 양전자방출단층촬영(PET), 연령과 기저질환 등 다양한 임상 정보를 종합적으로 분석했다.

그 결과 연구진은 인지정상 단계부터 치매 단계까지 알츠하이머병의 진행 정도와 향후 악화 위험을 6단계로 구분하는 체계를 개발했다. 단계가 높아질수록 인지기능과 일상생활 수행능력이 저하되는 경향이 뚜렷하게 나타났다.

또 환자 상태에 따라 향후 질병 악화를 예측하는 데 도움이 되는 지표도 달랐다. 인지 기능이 정상인 사람에서는 특정 혈액검사 수치(GFAP·pTau217)가 중요했고, 경도인지장애 환자에서는 기억을 담당하는 뇌 부위인 해마의 크기와 혈액검사 결과(pTau217)가 주요 지표로 나타났다. 이미 치매가 진행된 환자에서는 나이와 혈액검사 결과(pTau217)가 중요한 영향을 미쳤다.

특히 혈액 바이오마커인 pTau217은 인지정상 단계부터 치매 단계까지 전 과정에서 일관되게 예후 예측에 도움이 되는 지표로 확인됐다. pTau217은 알츠하이머병이 진행될 때 뇌에 비정상적으로 축적되는 타우(Tau) 단백질과 관련된 혈액 지표다.

연구진은 이번 연구가 알츠하이머병의 현재 상태를 평가하는 데서 더 나아가 향후 질병 경과를 예측하기 위한 연구 기반을 마련했다는 점에서 의미가 있다고 설명했다. 연구 결과는 국제학술지 <네이처 커뮤니케이션즈>(Nature Communications)에 게재됐다.